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VIDEO | Voraz incendio destruyó una vivienda en el barrio Almirante Brown: una madre y sus ocho hijos estaban en el lugar

Las llamas consumieron por completo una precaria construcción ubicada sobre calle Independencia, entre calles 14 y 15. En el lugar se encontraban una mujer y sus ocho hijos, de entre 2 y 15 años.

11/09/2026

Un voraz incendio se desató alrededor de las 20 horas de este viernes en una vivienda precaria del barrio Almirante Brown, ubicada sobre calle Independencia, entre calles 14 y 15.

Al momento de iniciarse el fuego, en el interior se encontraban nueve personas: una mujer y sus ocho hijos, todos menores de edad, de entre 2 y 15 años. Afortunadamente, hasta el momento no se registraron personas heridas.

La madre de los menores debió ser asistida por personal del SEASE, luego de sufrir una crisis de nervios ante la dramática situación.

En el lugar trabaja una dotación de Bomberos Voluntarios, con la colaboración de Bomberos de la Policía, mientras que también permanece una unidad del servicio de emergencias.

Asimismo, interviene personal policial de la Departamental 16, con colaboración de efectivos de la Comisaría Séptima.

Según la información conocida hasta el momento, las pérdidas materiales son totales, ya que las llamas alcanzaron prácticamente toda la vivienda, una construcción de características muy precarias.

La familia afectada se dedicaba a la recolección de residuos. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que se aguardan las correspondientes pericias para determinar cómo comenzó el fuego.

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