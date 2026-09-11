El Gobierno mostró cómo avanza la Base Naval Integrada de Ushuaia tras la visita de Quirno y Presti

La obra registra un avance físico cercano al 9% y contempla un muelle de más de un kilómetro, infraestructura para servicios marítimos y logística antártica.

11/09/2026

Una plataforma de hormigón y una bandera argentina ya marcan el avance de una de las obras estratégicas proyectadas en el extremo sur del país. Se trata de la Base Naval Integrada de Ushuaia, cuya construcción fue recorrida este viernes por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La infraestructura, ubicada en la capital de Tierra del Fuego, registra actualmente un avance físico cercano al 9% y es presentada por el Gobierno nacional como una pieza clave para fortalecer las capacidades argentinas en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.

Cómo será la Base Naval Integrada de Ushuaia

Durante la recorrida, Quirno y Presti estuvieron acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, quienes expusieron sobre las características del proyecto y los desafíos logísticos que implica su construcción.

La obra contempla un muelle de más de un kilómetro de extensión, además de edificios destinados a servicios marítimos, talleres, depósitos y cámaras frigoríficas.

También está previsto incorporar sectores para almacenamiento de combustible e infraestructura destinada a la logística antártica, con el objetivo de ampliar las capacidades operativas de la Argentina en una zona considerada estratégica.

Reunión con Melella y respaldo al proyecto

Antes de trasladarse al predio, los funcionarios nacionales mantuvieron una reunión institucional con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza.

Durante el encuentro se abordó el desarrollo de la Base Naval Integrada y, según informó oficialmente el Gobierno, el mandatario provincial manifestó su predisposición para colaborar con la iniciativa.

Tras la reunión, Melella destacó la importancia estratégica del proyecto y aseguró que, pese a sus diferencias políticas con la administración de Javier Milei, en este punto existe coincidencia.

“La Argentina tiene que tomar el posicionamiento en el Atlántico Sur, nuestra provincia tiene un lugar estratégico”, sostuvo el gobernador.

Melella también señaló que el proyecto tiene una larga historia y que su concreción es una demanda que la provincia mantiene desde hace décadas.

“No coincido con el Gobierno en la industria y la economía, pero en esto sí acompaño”, expresó.

Una obra vinculada a la soberanía y la vigilancia del Atlántico Sur

Durante la exposición realizada en el predio, Quirno destacó que la construcción forma parte de una estrategia destinada a reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, mejorar las capacidades navales y fortalecer la proyección hacia el territorio antártico.

El canciller explicó que la iniciativa responde a la instrucción del presidente Milei de avanzar en una articulación entre distintos organismos del Estado para custodiar los intereses estratégicos del país.

En ese marco, señaló que la nueva infraestructura permitirá “concentrar medios, ampliar las capacidades navales y fortalecer las campañas antárticas”.

El proyecto también aparece vinculado con el esquema de vigilancia que impulsa el Gobierno para el Atlántico Sur. La intención es integrar radares, sensores, sistemas satelitales e inteligencia de señales en un sistema permanente de monitoreo.

La Base Naval Integrada funcionaría así como uno de los principales nodos de esa estructura, con capacidades destinadas tanto a la actividad naval como al apoyo de las operaciones y campañas antárticas.

La visita de los funcionarios nacionales a Ushuaia se produjo además en un contexto de renovada tensión diplomática con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, cuestión que el Gobierno volvió a colocar entre sus prioridades estratégicas en el extremo austral.