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Norma Fuentes se reunió con referentes de distintas colectividades de la ciudad

El objetivo de la reunión tuvo fue fortalecer los vínculos intitucionales y coordinar acciones culturales.

11/09/2026

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con representantes de distintas colectividades, con el objetivo de fortalecer los vínculos institucionales y avanzar en la articulación de acciones culturales conjuntas que permitan poner en valor la diversidad y la riqueza de las tradiciones que forman parte de nuestra comunidad.

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Participaron del encuentro representantes de Inmigrantes Italianos de Villa Zanjón, la Sociedad Israelita, la Juventud de la Casa de la Cultura Árabe, el Ballet Raíces Americanas y la Academia Yesmin Llebeili. También estuvieron presentes los secretarios de Coordinación, Mario Benavente, y de Gobierno, Walter Medina Salomón, y el subsecretario del área, Diego Brunet.

Durante la reunión, se abordaron distintas propuestas orientadas a generar espacios de encuentro y participación, promoviendo actividades que permitan a vecinos y visitantes conocer y disfrutar las diversas expresiones culturales de las colectividades.

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