Tras un feroz incendio, piden ayuda urgente para ocho niños que se quedaron con lo puesto

La familia perdió prácticamente todas sus pertenencias tras el incendio ocurrido este viernes en el barrio Almirante Brown. Los ocho menores, de entre 2 y 15 años, necesitan principalmente calzado y abrigo.

11/09/2026

Luego del voraz incendio que destruyó por completo una vivienda del barrio Almirante Brown, una familia santiagueña atraviesa horas de profunda angustia y solicita la solidaridad de la comunidad para poder ayudar a los ocho niños que se quedaron con lo puesto.

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El fuego se desató alrededor de las 20 de este viernes en una vivienda ubicada sobre calle Independencia, entre calles 14 y 15. En ese momento se encontraban en el domicilio una mujer y sus ocho hijos, todos menores de edad. Afortunadamente, ninguno resultó herido, aunque la madre debió recibir asistencia del SEASE tras sufrir una crisis de nervios por la dramática situación.

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Las llamas provocaron pérdidas materiales totales y destruyeron las pertenencias de la familia. Ahora, los menores necesitan con urgencia ropa de abrigo y calzado, ya que quedaron descalzos y sin prendas adecuadas para afrontar las bajas temperaturas.

Los niños tienen 2, 3, 8, 9, 10, 11 y 15 años. La familia se dedicaba a la recolección de residuos y, tras el incendio, necesita de la colaboración de quienes puedan acercar elementos de primera necesidad.

Quienes deseen ayudar pueden acercar sus donaciones a Independencia 3720, en la ciudad Capital, o comunicarse al 3855-908334, con Rocío Coronel, para coordinar la entrega.