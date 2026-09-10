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Defensa y Justicia consiguió un triunfazo ante Gimnasia de Mendoza

El Halcón de Varela se impuso por 2-0 como local en el arranque de la novena fecha del Torneo Clausura.

11/09/2026

Defensa y Justicia derrotó 2-0 a Gimnasia de Mendoza este viernes en el estadio Norberto Tito Tomaghello, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

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El equipo dirigido por Julio Vaccari golpeó rápidamente y se puso en ventaja gracias a Leandro Fernández, quien convirtió de cabeza en el inicio del encuentro.

Durante la primera mitad, el Halcón llegó a marcar otros dos tantos, aunque ambos fueron anulados por posición adelantada.

Ya en el complemento, David Barbona apareció para establecer el 2-0 definitivo y asegurar los tres puntos para el conjunto local.

Defensa llega como líder al duelo con Central Córdoba

Con esta victoria, Defensa y Justicia alcanzó los 17 puntos y trepó a la cima de la Zona A.

Ahora, el Halcón deberá visitar a Central Córdoba el próximo viernes desde las 18, en un encuentro que marcará un nuevo desafío para ambos en el Clausura.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza quedó tercero con 16 unidades y buscará recuperarse cuando reciba a Deportivo Riestra el próximo sábado a las 14.30.

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