Murió un hombre de 69 años que había chocado con un móvil policial en el barrio Juan Felipe Ibarra

El hombre había sido trasladado al Hospital Regional tras el choque y luego regresó a su domicilio. Este viernes fue encontrado sin vida por su hija y el lunes se realizará una autopsia para determinar la causa del fallecimiento.

11/09/2026

Un hombre de 69 años murió este viernes en su domicilio, un día después de haber protagonizado un accidente de tránsito entre la motocicleta que conducía y un móvil policial, en el barrio Juan Felipe Ibarra. La víctima fue identificada como Isaías Alberto Gómez, domiciliado en el barrio General Paz.

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Según la información vertida en Noticiero 7, el siniestro ocurrió durante la jornada ayer jueves en la intersección de Diaguitas y Río Jordán, donde por causas que deberán establecerse se produjo una colisión entre un móvil policial y una motocicleta Honda Biz.

De acuerdo con la información, el móvil policial era conducido por Ariel Facundo Ledesma, mientras que Gómez circulaba a bordo del motovehículo.

Tras el accidente, el hombre fue asistido por personal del SEASE y trasladado hacia el Hospital Regional, donde fue examinado por lesiones. Posteriormente, regresó a su domicilio.

Sin embargo, durante la jornada de este viernes, una hija de Gómez lo encontró sin vida en su vivienda, situación que motivó la intervención de las autoridades.

Ante el fallecimiento y teniendo en cuenta el accidente sufrido horas antes, se dispuso que el próximo lunes se realice una autopsia con junta médica, procedimiento que será clave para establecer la causa de muerte de Isaías Alberto Gómez y determinar si existe o no alguna vinculación con las lesiones sufridas en el choque.