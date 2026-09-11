Se realizarán las primeras Jornadas Provinciales de Historia del Fútbol Santiagueño en el CCB

La actividad será el viernes 18 de septiembre desde las 17, con entrada libre y gratuita.

11/09/2026

Santiago del Estero será escenario de las primeras Jornadas Provinciales de Historia del Fútbol Santiagueño, una propuesta destinada a investigar, preservar y difundir el patrimonio deportivo de la provincia.

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La actividad se realizará el próximo viernes 18 de septiembre, desde las 17, en el Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario (CCB), ubicado en avenida Libertad 439, con entrada libre y gratuita.

El encuentro es organizado por la Asociación Civil de Historiadores del Deporte de Santiago del Estero (AHISDE) y se desarrollará en el marco de la muestra “Club, Identidad y Memoria Colectiva”, actualmente vigente en el espacio cultural.

La historia del fútbol santiagueño, en el centro de la escena

Durante la jornada, historiadores locales presentarán diferentes investigaciones vinculadas con los clubes, dirigentes, hinchadas y figuras que fueron construyendo la identidad futbolística santiagueña a través de las décadas.

Además, se compartirán material bibliográfico y archivos inéditos, con el objetivo de ampliar el registro documental sobre el desarrollo del deporte en la provincia.

Desde AHISDE destacaron la importancia de generar este tipo de espacios para fortalecer la memoria deportiva y preservar la historia del fútbol local para las nuevas generaciones.

La propuesta también otorgará certificados con puntaje docente y está dirigida tanto a investigadores y docentes como a aficionados al fútbol, estudiantes y público interesado en la cultura y la historia provincial.

Datos de la jornada

Actividad: 1° Jornadas Provinciales de Historia del Fútbol Santiagueño

Fecha: viernes 18 de septiembre

Hora: 17

Lugar: Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario, Av. Libertad 439

Entrada: libre y gratuita

Organiza: Asociación Civil de Historiadores del Deporte de Santiago del Estero (AHISDE)

Las inscripciones se encuentran habilitadas mediante un formulario online dispuesto por la organización.