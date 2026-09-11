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Prevención y cuidado: brindaron herramientas para asistir a niños con quemaduras

La jornada abordó primeros auxilios en el hogar, contención emocional, alimentación y aspectos claves para acompañar la recuperación de los pequeños.

11/09/2026

Este miércoles se llevó a cabo un taller de Prevención y Cuidado Integral del Niño con Quemaduras, una propuesta destinada a brindar herramientas y conocimientos para actuar ante situaciones de emergencia y acompañar el proceso de recuperación.

Durante la capacitación se abordaron diferentes temáticas vinculadas al cuidado infantil, entre ellas prevención y primeros auxilios en el hogar, la importancia de la validación emocional del dolor y la contención en situaciones de emergencia, además de la alimentación y los nutrientes claves para la cicatrización.

El encuentro estuvo a cargo de la Dra. Fanny Róndon, junto a los licenciados Gonzalo G. Ramírez y Jimena A. Ramírez, quienes compartieron información y recomendaciones para el abordaje integral de niños que atraviesan este tipo de lesiones.

La actividad buscó generar conciencia sobre la importancia de la prevención dentro del hogar y brindar herramientas para acompañar tanto a los niños como a sus familias ante situaciones que requieren atención y cuidados especiales.

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