El presidente del STJ destacó el rol de la Justicia de Paz y su proyección para acercar soluciones a las comunidades

Federico López Alzogaray resaltó la importancia histórica de los Juzgados de Paz y explicó que, junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se busca fortalecer su intervención en conflictos comunitarios del interior santiagueño.

11/09/2026

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Dr. Federico López Alzogaray, destacó el valor institucional de la Justicia de Paz y aseguró que se trata de una herramienta con profundas raíces históricas y con una importante proyección hacia el futuro.

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Las declaraciones fueron realizadas durante la jornada “Justicia Cerca”, en el marco de la firma de un convenio de cooperación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, destinado a facilitar el acceso a la Justicia de los habitantes del interior santiagueño.

Durante su discurso, desarrollado en el SUM del Ministerio de Justicia, López Alzogaray agradeció al gobernador Elías Suárez y a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, por el impulso de esta iniciativa que apunta a fortalecer la presencia institucional en el territorio.

El titular del STJ explicó que el proceso de transformación busca repensar el funcionamiento de las instituciones y adaptar sus herramientas a las necesidades actuales de la sociedad.

“Hay momentos en que las instituciones necesitan volverse sobre sí mismas, no para abandonar a aquellos que las constituyen, sino para preguntarse si las herramientas con las que han sido creadas siguen siendo capaces de defender a la sociedad de hoy”, expresó.

En ese sentido, señaló que el trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia tiene como objetivo “hacer que las capacidades existentes en el territorio puedan conectarse, coordinarse y actuar con mayor eficiencia” frente a las problemáticas que atraviesan las comunidades.

El rol de los Juzgados de Paz en las comunidades

López Alzogaray destacó que los Juzgados de Paz, coordinados por el Centro de Justicia de Paz (CEJUPAZ), adquieren una dimensión que va más allá de sus competencias tradicionales.

Según explicó, estos organismos funcionan como espacios de observación e intervención inmediata, debido al conocimiento directo que poseen sobre la realidad de cada comunidad.

"La Justicia de Paz de nuestra provincia tiene raíces profundas en nuestra tradición institucional, desde las antiguas alcaldías coloniales, pasando por los jueces pedáneos, jueces de aguas y otras formas de autoridades vinculadas a la organización de los territorios", señaló.

El presidente del STJ remarcó que una de las principales características de esta institución es su cercanía con los vecinos, ya que los jueces de Paz conocen el territorio, sus distancias, sus particularidades y los vínculos que forman parte de cada comunidad.

"Muchas veces conocen las circunstancias que rodean un conflicto incluso antes de que llegue a convertirse en una situación legal. Esta condición constituye hoy un recurso institucional que reivindicamos", afirmó.

Mediación y resolución de conflictos

En otro tramo de su discurso, López Alzogaray sostuvo que fortalecer la Justicia de Paz no implica solamente ampliar funciones, sino reconocer una capacidad existente y generar las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse de manera coordinada, capacitada y eficaz.

En este marco, destacó el trabajo del CEJUPAZ como un espacio de articulación, acompañamiento y coordinación entre los distintos Juzgados de Paz y las políticas impulsadas por el Poder Judicial.

"No se trata solamente de llevar la institución hacia las personas; se trata de reconocer que parte de la Justicia ya está allí, en cada comunidad, y que nuestro desafío es fortalecerla, conectarla y dotarla de herramientas para responder adecuadamente a una necesidad social", expresó.

Finalmente, el presidente del STJ sostuvo que la fortaleza de la Justicia de Paz radica en su capacidad de comprender las realidades locales.

"La Justicia de Paz tiene esa singularidad: es una institución con historia, pero también con proyección; una institución arraigada en el territorio que hoy estamos convocados a fortalecer", concluyó.