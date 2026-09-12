Incendio y tragedia en un ferry: 35 muertos y más de 50 desaparecidos

El M/V June Aster sufrió un incendio que provocó una de las mayores tragedias marítimas de los últimos días. Los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes.

Hoy 09:29

La Guardia Costera filipina recuperó 30 cadáveres del ferry M/V June Aster que se incendió el miércoles y fue consumido por el fuego “en segundos”, informó el viernes una portavoz, y explicó que todavía quedan más cuerpos.

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Con este hallazgo, el número de víctimas fatales ascendió a 35, mientras que 30 pasajeros y 13 tripulantes lograron ser rescatados con vida.

Sin embargo, la tragedia está lejos de cerrarse: 54 personas siguen desaparecidas y las tareas de búsqueda continúan.

El fuego se produjo cuando la embarcación navegaba por la provincia de Palawan, en el mar de China Meridional. (Foto: AFP)

Los cadáveres fueron encontrados en la zona de alojamiento de clase económica del ferry, que encalló cerca de Coron, un popular destino turístico de la isla de Palawan.

La lista de embarque del ferry incluía a 134 pasajeros y tripulantes, aunque dos de ellos nunca subieron a bordo; la embarcación también transportaba carga, un vehículo eléctrico, una camioneta y varias motos.

Según la portavoz de la Guardia Costera, Noemie Cayabyab, el fuego se originó en la bodega de carga y se propagó por todo el buque “en segundos”.

Las imágenes difundidas muestran filas de bolsas para cadáveres siendo cargadas en una pequeña embarcación, mientras los rescatistas trabajan con trajes de protección.

Entre los desaparecidos se encuentra Rammel Gonzaga, de 40 años, quien viajaba desde Manila por negocios junto a su cuñado.

Su hermana, Myra Cabilan, contó entre lágrimas que viajó en avión a Coron para buscarlo: “Su mujer acababa de dar a luz hacía un mes. Estaba muy feliz porque había tenido una hija. Al amanecer, todavía creía que había sobrevivido. Pero sigue desaparecido. He perdido la esperanza”.

Filipinas, un país de 116 millones de habitantes y más de 7000 islas, depende en gran medida de los transbordadores para conectar sus regiones.

Sin embargo, la falta de regulación y el uso de embarcaciones baratas provocaron numerosos accidentes a lo largo de los años.

En enero pasado, el hundimiento del M/V Trisha Kerstin 3, con más de 340 personas a bordo, provocó al menos 52 muertes en una ruta similar a aquella donde, en 2023, un incendio a bordo del Lady Mary Joy 3 causó la muerte de 31 personas.

A pesar de los riesgos, miles de personas siguen utilizando estos servicios para desplazarse entre las islas, lo que mantiene vigente la preocupación por la seguridad marítima en el archipiélago.