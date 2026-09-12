“Yo elijo vivir para MÍ”: una influencer de body positive recibió críticas tras perder más de 70 kilos por un bypass gástrico

Emily Jones vinculó su decisión con el duelo por la muerte de sus dos padres, ocurrida con seis semanas de diferencia, y con el diagnóstico de un tumor cerebral terminal en su mamá.

Hoy 09:51

La creadora de contenido británica Emily Jones dijo en Instagram que decidió someterse a cirugía de bypass gástrico y a otros procedimientos de pérdida de peso “por su salud”, y publicó un video grabado hace más de dos años, la noche previa a entrar al quirófano.

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En ese montaje, Jones compartió un clip previo a la operación y otro más reciente, posterior a la cirugía, en el que apareció caminando bajo el sol. En el texto que acompañó el video, sostuvo que su historia no se trató “solo” de bajar de peso.

Jones vinculó su decisión con el duelo por la muerte de sus dos padres, ocurrida con seis semanas de diferencia, y con el diagnóstico de un tumor cerebral terminal en su mamá.

El video previo al bypass y el duelo como contexto personal

En el registro que dijo haber grabado la noche antes del procedimiento, Jones habló de sus miedos y de enfrentar una cirugía sin la presencia de sus padres.

“¿A qué le tengo miedo? A muchas cosas. Esta es la primera vez que me haré algún procedimiento o cirugía sin que mi mamá y mi papá estén cerca”, dijo Emily Jones en un video publicado en Instagram.

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Al presentar el material, Jones escribió que el duelo fue “una parte grande” de su historia tras las muertes de sus padres en un lapso de seis semanas. También señaló que, en su caso, lo físico reflejó lo que ocurría por dentro.

Cirugías, lipedema y la cifra total de pérdida de peso

Tras el bypass gástrico, Jones dijo que perdió 75 kg. Después, se sometió a una cirugía para tratar su lipedema y continuó bajando de peso.

Según la Cleveland Clinic, el lipedema es una acumulación anormal de grasa en ambos lados de la parte baja del cuerpo, usualmente en las piernas, aunque también puede presentarse en los brazos; puede causar dolor, dificultar actividades diarias y no responde a dieta y ejercicio como la grasa común.

Jones también dijo que se sometió a una cirugía para eliminar piel suelta tras la pérdida de peso. En total, afirmó que en su proceso perdió 80 kg (alrededor de 176 libras).

La conversación con su audiencia: apoyo, críticas y su definición de confianza

Jones reconoció que no todos sus seguidores apoyaron su decisión de realizarse el bypass gástrico. “Sé que mi decisión de hacerme un bypass gástrico molestó a mucha gente, pero solo tienes una vida y yo elijo vivir para MÍ”, escribió Emily Jones en una publicación de Instagram.

En otro video, sostuvo que su camino no tuvo que ver con “odiarse” antes de la cirugía. “El cambio no siempre significa que tengas que odiar una versión anterior de ti. El cambio puede venir del mayor amor propio y del cuidado. Esto es mucho más que ‘solo’ cirugía plástica”, escribió Emily Jones en Instagram.

En uno de sus videos, Jones también habló de su definición de seguridad personal: “Para mí es muy claro que la confianza no se trata de ser grande o ser chica. La confianza viene de dentro y es algo que crece con el tiempo. Crece cuando te conoces más, cuando haces todo lo que te prometes que vas a hacer. En realidad no tiene nada que ver con cómo se ve tu cuerpo”, dijo Emily Jones en Instagram.