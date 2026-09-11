Errores en transferencias: pasos a seguir si enviaste dinero a la cuenta incorrecta

En Argentina, el uso de transferencias electrónicas ha crecido significativamente en la última década, lo que ha llevado a un aumento de casos de errores en transacciones. Si has transferido a la cuenta equivocada, hay pasos específicos que puedes seguir para resolver la situación.

11/09/2026

En el contexto de las transferencias bancarias en Argentina, es común que las personas cometan errores al enviar dinero. Según datos del Banco Central, en 2020 se registraron más de 1.200 millones de transacciones electrónicas, lo que también incrementa la posibilidad de equivocaciones.

Si te das cuenta de que has transferido dinero a la cuenta equivocada, el primer paso es actuar rápidamente. Contacta a tu banco lo antes posible para informarles del error. La mayoría de las entidades financieras cuentan con protocolos para gestionar este tipo de situaciones.

En algunos casos, el banco podrá revertir la transacción si el dinero no ha sido retirado. Sin embargo, esto dependerá de la rapidez con la que se notifique el error y de las políticas internas de la institución. Es recomendable tener a mano los detalles de la transacción, como el número de referencia y la fecha.

Si el dinero ya fue retirado por el destinatario equivocado, la situación se complica. Aquí, la responsabilidad recae en la persona que recibió el dinero, quien debería devolverlo de manera voluntaria. Si no lo hace, se puede iniciar un reclamo legal.

Además de la acción inmediata, es aconsejable mantener una comunicación constante con el banco y seguir sus instrucciones. Ellos pueden ofrecer asesoramiento sobre cómo proceder y qué pasos seguir para intentar recuperar el dinero.

Finalmente, para evitar futuros inconvenientes, es crucial verificar siempre los datos del destinatario antes de realizar una transferencia. Esto incluye chequear el número de cuenta y el CBU, evitando así errores que puedan resultar en pérdidas económicas.