“Hay que saber perder”: el polémico comentario de un campeón del mundo español a la Selección Argentina

Uno de los referentes del plantel que conquistó la Copa del Mundo 2026 recordó con lamento los incidentes ocurridos en la gran final.

11/09/2026

A casi dos meses de la final del Mundial 2026, los incidentes que se produjeron entre jugadores de Argentina y España siguen generando repercusiones. Esta vez, quien se refirió al episodio fue Fabián Ruiz, campeón del mundo con la selección española.

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El mediocampista del Paris Saint-Germain recordó el tumulto ocurrido después del partido y dejó una frase que rápidamente encendió la polémica.

“Es un momento que todos vieron, y que a nadie le gusta ver. Hay niños pequeños que ven fútbol a los que no deberíamos mostrarles ese ejemplo. Hay que saber ganar y hay que saber perder”, expresó en diálogo con The Athletic.

Ruiz agregó que se trató de “un momento un tanto desagradable en una final de la Copa del Mundo” y remarcó la responsabilidad que tienen los futbolistas como referentes.

“Siempre intentamos dar un buen ejemplo a todos, porque todo el mundo ve fútbol, desde los más pequeños hasta los mayores. Fue un momento que a nadie le gustó, pero espero que se olvide y que la gente recuerde nuestras celebraciones, que fueron inolvidables”, completó.

Repercusiones entre los hinchas argentinos

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y generaron numerosas reacciones entre los fanáticos argentinos en redes sociales.

Muchos cuestionaron al mediocampista español por volver a referirse a Argentina después de la consagración de España y rechazaron especialmente su frase sobre “saber perder”.

Cómo comenzaron los incidentes

El enfrentamiento se produjo una vez terminada la final, cuando los suplentes de España ingresaron al campo de juego para sumarse a los festejos.

En ese contexto se produjo un cruce entre Nahuel Molina y Rodrigo, que derivó rápidamente en una discusión y posteriormente en un tumulto con varios protagonistas.

Eric García intentó intervenir para separar, mientras que Leandro Paredes también se involucró y terminó empujando al defensor español por el cuello. Poco después apareció Gavi, quien también quedó envuelto en los forcejeos.

La situación obligó a jugadores e integrantes de ambos cuerpos técnicos a intervenir para evitar que el episodio escalara.

Además, posteriormente se conocieron imágenes de un fuerte cruce entre Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, y Dani Olmo.

Las sanciones de la FIFA

La FIFA aplicó duras sanciones después de analizar los incidentes.

Leandro Paredes recibió 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares, mientras que Nahuel Molina fue castigado con siete fechas y la misma suma económica.

Por su parte, Thiago Almada y Gavi fueron sancionados con un partido y una multa de 30.000 dólares cada uno.

En tanto, Roberto Ayala recibió tres partidos de suspensión y una multa de 30.000 dólares por su participación en el episodio con Dani Olmo.

Aunque el caso disciplinario ya fue resuelto, las palabras de Fabián Ruiz volvieron a poner en escena una de las imágenes más tensas que dejó la final del Mundial 2026.