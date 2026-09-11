Se viene el clásico en la gran final del Anual: así fue el camino de Old Lions y Lawn Tennis

El León y los rojiblancos definirán este sábado desde las 16.30 el Campeonato Anual Copa Tivarello en cancha de Santiago Rugby.

11/09/2026

Old Lions Azul y Santiago Lawn Tennis volverán a verse las caras este sábado en una final que promete ser muy pareja, después de transitar campañas similares en el Campeonato Anual Copa Tivarello de la Unión Santiagueña de Rugby.

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El clásico se disputará desde las 16.30 en cancha de Santiago Rugby y tendrá como protagonistas a dos equipos que apenas sufrieron una derrota a lo largo de todo el certamen.

El antecedente entre ambos refuerza aún más esa paridad: durante la fase clasificatoria, Old Lions Azul se impuso por un ajustado 22-21 sobre Lawn Tennis.

Dos caminos parecidos

La principal diferencia en el recorrido estuvo en la fase eliminatoria.

Old Lions Azul terminó como líder de su zona, lo que le permitió evitar el repechaje de cuartos de final y avanzar directamente a la siguiente instancia.

Lawn Tennis, en cambio, finalizó segundo en su grupo y debió atravesar ese cruce adicional antes de continuar su camino hacia la definición.

Las goleadas más amplias ante el mismo rival

Otra particularidad es que ambos consiguieron sus triunfos más contundentes frente a Termas RC.

Por la tercera fecha, Old Lions Azul ganó 113-14, resultado que además representó la mayor cantidad de puntos anotados por un equipo en un partido durante el campeonato.

Una jornada más tarde, Lawn Tennis también mostró todo su poderío y se impuso 90-0 en Termas.

Una sola caída para cada finalista

La única derrota de Lawn Tennis en el certamen fue justamente frente a Old Lions Azul, en el 22-21 de la etapa clasificatoria.

El León, por su parte, sufrió su único traspié en la segunda fecha, cuando cayó como visitante ante Santiago Rugby por 38-28.

Con campañas casi calcadas y apenas un punto de diferencia en el antecedente directo, Old Lions Azul y Lawn Tennis llegan a la definición con argumentos suficientes para anticipar una final abierta y de máxima paridad.