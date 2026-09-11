La UNSE celebrará el Día del Estudiante con un inédito set de música electrónica en el Paraninfo

La propuesta “Primavera Electrónica” se realizará el miércoles 23 de septiembre con entrada libre y gratuita. Tres DJs serán protagonistas de una jornada que combinará música, encuentro y celebración en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

11/09/2026

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) prepara una celebración especial por el Día del Estudiante con una propuesta inédita para la institución: un set de música electrónica en vivo en el histórico Paraninfo, donde tres DJs compartirán escenario por primera vez.

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Bajo el nombre de “Primavera Electrónica”, la actividad se desarrollará el próximo miércoles 23 de septiembre, desde las 19, con entrada libre y gratuita, y estará destinada a estudiantes y a toda la comunidad santiagueña.

El evento es organizado por la Secretaría de Bienestar Estudiantil y Unsetevé, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, recreación y participación para celebrar la llegada de la primavera y el Día del Estudiante.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de un recorrido por distintos estilos de la música electrónica de la mano de Fran Barrg, quien presentará una propuesta vinculada al house; Lulu Sfeir, con sonidos del progressive; y Lucas Carrizo, encargado de aportar la energía del techno para el cierre del espectáculo.

Además, la propuesta formará parte de la grabación del cuarto episodio de “Estudio Paraninfo”, el ciclo audiovisual producido por Unsetevé que busca vincular la música popular de Santiago del Estero con los saberes y experiencias de la universidad.

El programa, conducido por Alejandra Cáceres Márquez, se desarrolla desde el auditorio de la UNSE y combina entrevistas a artistas locales con presentaciones musicales en vivo y espacios de diálogo relacionados con la salud, la historia y la cultura.

Quienes asistan también podrán participar de sorteos y acceder a premios especialmente destinados a estudiantes, en una jornada pensada para fortalecer los vínculos dentro de la comunidad universitaria.

La iniciativa representa un hecho novedoso para la vida cultural de la UNSE, ya que será la primera vez que el Paraninfo reciba un espectáculo de música electrónica con participación abierta del público, sumando nuevas expresiones artísticas a uno de los espacios más emblemáticos de la institución.