Silva Neder: "Ratificamos el compromiso de continuar por la senda del desarrollo, la prudencia financiera y la cercanía con el pueblo santiagueño"

Sachayoj celebró sus 86 años con una nueva obra y el respaldo del Gobierno provincial.

11/09/2026

Con un multitudinario acompañamiento de la comunidad, la localidad de Sachayoj, departamento Alberdi, celebró hoy su 86° aniversario con un acto central que estuvo encabezado por el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, junto con la comisionada municipal, María Zerda.

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En el inicio del programa oficial, las autoridades provinciales y municipales dejaron formalmente inaugurada la nueva Sala Velatoria de la localidad, construída con fondos de la comuna local, que adquiere vital importancia social para responder a una histórica demanda de los vecinos de la región.

En su discurso, el Vicegobernador transmitió el saludo afectuoso del gobernador Elías Miguel Suárez, a quien representó en este acto, como también de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio Neder, ratificando el compromiso del Ejecutivo provincial de acompañar la gestión local de cada uno de los municipios y comisiones municipales del territorio santiagueño.

UN MODELO PROVINCIAL PRESENTE

Sobre el contexto económico actual y la marcada diferencia entre la gestión provincial y el Gobierno Nacional, advirtió: "Todos estamos sufriendo los embates de una economía nacional que mira hacia un solo sector financiero minúsculo y se esmera por un equilibrio fiscal a costa del alejamiento y el sufrimiento del pueblo", afirmó Silva Neder.

En este sentido, remarcó que, mientras la Nación interrumpe programas educativos, sanitarios y de infraestructura, "la Provincia absorbe esos costos para garantizar los servicios esenciales en salud, educación, obras viales, viviendas sociales, el pago de salarios de empleados públicos, la entrega de bonos y el sostenimiento de presupuestos equilibrados sin descuidar a la gente".

HOMENAJE A LOS MAESTROS SANTIAGUEÑOS

Coincidiendo la festividad con las celebraciones del Día del Maestro, enalteció el rol de los maestros, haciendo hincapié en la enseñanza de tierra adentro:"Quiero poner en valor y resaltar no solo el trabajo de transmitir conocimientos y despertar la inteligencia de nuestros niños, sino también el de complementar la educación que viene del hogar", expresó con emoción.

Silva Neder ratificó que la educación sigue siendo una prioridad absoluta para el Gobierno provincial, garantizando el sostenimiento del sistema educativo santiagueño en los 27 departamentos de la provincia.

Por su parte, la comisionada María Zerda expresó su agradecimiento al Gobierno provincial por el respaldo permanente a la gestión local y por hacer posible hoy el crecimiento de Sachayoj.

Estuvieron presentes: diputado provincial, Carlos Hazam; intendenta de Pampa de los Guanacos, María Ferreyra; secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; exdiputada provincial, Viviana Campos; director del Consejo Provincial de Seguridad Vial, Néstor Flores; Comisionados Eriberto "Chilin" Jiménez (Weisburd), Nicolas Jiménez (Otumpa); presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas, David Díaz; instituciones educativas, agrupaciones tradicionalistas y vecinos.