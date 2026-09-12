“Estás trotando con tu nieta”: le contó a su papá que iba a ser abuelo en plena carrera

Una joven sorprendió a su papá con una emotiva noticia mientras compartían una salida para correr. Al enterarse de que iba a convertirse en abuelo de una nena, el hombre no pudo contener la emoción.

Hoy 08:23

El momento ocurrió mientras ambos compartían una salida para correr. En plena carrera, la joven decidió contarle a su papá que iba a convertirse en abuelo de una nena.

La noticia lo tomó por sorpresa y, tras unos segundos, el hombre frenó emocionado y no pudo contener las lágrimas.

La escena fue grabada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde cosechó cientos de reacciones por el tierno momento.