Añatuya se prepara para un fin de semana gris: pronóstico cubierto para hoy Sábado 12 de septiembre de 2026

El clima en Añatuya se presenta hoy con condiciones soleadas y frescas. Sin embargo, se anticipa un cambio hacia un fin de semana cubierto.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes disfrutan de un día soleado con una temperatura actual de 12.2 °C, aunque la sensación térmica es un poco más fría, alcanzando los 9.6 °C. La humedad se sitúa en un 81%, lo que puede hacer que el clima se sienta más fresco de lo habitual.

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Los vientos soplan del sureste a 15.1 km/h, aportando una brisa fresca que acompaña el día soleado. Sin embargo, las condiciones están cambiando rápidamente, ya que se espera que las nubes cubran el cielo en las próximas horas.

Para el día de hoy, se pronostica un clima cubierto con una temperatura máxima de 21.3 °C y mínima de 12.2 °C. Esto indica que, a pesar de las nubes, las temperaturas se mantendrán relativamente agradables.

De acuerdo con el pronóstico, mañana, domingo 13 de septiembre, también se espera un día cubierto, con mínimas de 10.2 °C y máximas de 16.5 °C. Los añatuyenses deberán prepararse para un fin de semana más fresco del habitual.

Finalmente, el lunes 14 de septiembre también se anticipa un clima similar, con temperaturas que oscilarán entre 12.3 °C como mínima y 21.4 °C como máxima. Los habitantes de Añatuya deben estar atentos a este cambio para planificar sus actividades.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.