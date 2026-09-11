El golazo de Messi no fue suficiente y el Inter Miami empató ante Nashville por la MLS

Sobre el cierre se lo empataron 2 a 2 a las Garzas en el Nu Stadium por la semana 25 de la temporada regular.

12/09/2026

Era una noche clave para Inter Miami en su pelea por la cima de la Conferencia Este de la MLS y Lionel Messi volvió a aparecer. El argentino participó del primer gol y marcó un verdadero golazo para poner el 2-1, pero Nashville SC encontró el empate en el tiempo de descuento y terminó 2-2 un partido que Las Garzas parecían tener controlado.

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El encuentro tuvo a Messi como protagonista desde el comienzo. Después del gol de Sam Surridge, el 10 participó del empate con un centro que terminó en gol en contra de Baker-Whiting. Más tarde, llegó su gran aparición: tras una combinación con Rodrigo De Paul, Messi recibió afuera del área, abrió el pie y sacó un remate preciso que se metió junto al palo derecho del arquero Schwake. Fue inatajable y significó el 2-1.

El tanto, además, amplió los impresionantes números del argentino. Fue el gol 928 de su carrera, el 99 con Inter Miami y el 19 en esta temporada, registro que le permitió quedar como máximo goleador en soledad. Pero Messi pudo haber convertido incluso más: antes del gol, el arquero le había tapado un remate desde afuera y otro disparo suyo había dado en el travesaño después de una gran acción individual.

Después del 2-1, la mala fortuna continuó para el capitán de Las Garzas. Messi volvió a estrellar un remate en el palo tras una combinación con Luis Suárez y, poco después, tuvo otra situación clarísima que fue despejada sobre la línea. Inter Miami mantenía la ventaja y los cambios, entre ellos el ingreso del ex River Matías Galarza Fonda, parecían darle el aire necesario para cerrar el encuentro.

Sin embargo, cuando el triunfo parecía asegurado, apareció nuevamente Surridge. El delantero aprovechó un rebote en el tiempo de descuento y marcó el 2-2 definitivo. El golpe fue durísimo para Inter Miami, que todavía tuvo una última chance para ganarlo con un remate de Rodrigo De Paul que volvió a pegar en el palo. Definitivamente, la fortuna no estuvo del lado de Las Garzas.

El empate dejó un sabor amargo porque Messi e Inter Miami merecieron más por el rendimiento mostrado. El 10 tuvo una gran actuación y el equipo recuperó una versión que no había mostrado en sus últimos partidos, pero el resultado complicó la pelea por el primer puesto: Nashville continúa nueve puntos por encima, cuando quedan nueve fechas para el final de la temporada regular. Alcanzar al líder, ahora, parece cada vez más difícil.