Córdoba volvió a vestirse de blanco: la nieve cubrió las Altas Cumbres y obligó a cortar la ruta

La nevada sorprendió este sábado a distintas localidades cordobesas, con mayor intensidad en las zonas serranas. La Policía Caminera dispuso el corte total de la ruta E-34 por la presencia de nieve y hielo, mientras Pampa de Achala registró una temperatura de -3,8 °C.

12/09/2026

A poco más de una semana de la llegada de la primavera, Córdoba volvió a vestirse de blanco. La nieve apareció durante las primeras horas de este sábado en las Altas Cumbres y en distintas localidades del sur provincial, dejando un paisaje completamente invernal y obligando a extremar las precauciones en las rutas.

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La nevada se hizo sentir especialmente en las zonas serranas, donde la combinación de frío, humedad y altura generó las condiciones necesarias para que los copos volvieran a cubrir caminos, campos y calles.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular y mostraron las sierras cordobesas con un marcado aspecto invernal, una escena llamativa teniendo en cuenta la cercanía del inicio de la primavera.

Entre las localidades donde se registró caída de nieve estuvieron Sampacho, Bulnes, Suco, Vizcacheras y Achiras. La localidad de Achiras, ubicada en el sur de la provincia, volvió a ofrecer una de las postales más llamativas, con sectores completamente cubiertos por un manto blanco.

Las Altas Cumbres quedaron cubiertas de blanco

Uno de los sectores donde el fenómeno tuvo mayor intensidad fueron las Altas Cumbres, donde la nieve transformó por completo el paisaje.

La situación obligó a tomar medidas preventivas. La Policía Caminera dispuso el corte total de la ruta provincial E-34, conocida como Camino de las Altas Cumbres, debido a la presencia de nieve y las condiciones adversas para circular.

El principal riesgo no está solamente en la acumulación de nieve, sino también en la posibilidad de que se forme hielo sobre la calzada, lo que reduce considerablemente la adherencia de los vehículos y puede generar situaciones peligrosas.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y circular con extrema precaución en las zonas afectadas.

El frío también fue protagonista

La nevada llegó acompañada por temperaturas muy bajas, especialmente en las zonas de mayor altura.

Uno de los registros más destacados se produjo en Pampa de Achala, donde la temperatura descendió hasta los -3,8 °C. La marca ayuda a explicar por qué la nieve logró permanecer sobre la superficie y por qué el riesgo de hielo se convirtió en una de las principales preocupaciones para quienes circulan por las rutas serranas.

Así, mientras en buena parte del país la mirada comienza a ponerse en el cambio de estación, las sierras cordobesas ofrecieron este sábado una escena digna del invierno más pleno.

La nieve también llegó al sur de Córdoba

El fenómeno no quedó restringido a las Altas Cumbres.

Durante las primeras horas del día también se reportó nieve en Sampacho, Bulnes, Suco, Vizcacheras y Achiras, donde vecinos compartieron imágenes de calles, campos y caminos cubiertos de blanco.

Además, el fenómeno alcanzó sectores cercanos de otras provincias. Justo Daract, en San Luis, también registró caída de nieve, en una muestra de la amplitud de la irrupción de aire frío que afectó la región.

En las zonas serranas, la nevada fue más persistente y dejó algunas de las imágenes más llamativas de la jornada.

Alerta amarilla por nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por nevadas para sectores del oeste de Córdoba.

La advertencia alcanza distintas áreas de la provincia y contempla la posibilidad de que continúen las precipitaciones níveas, particularmente en sectores elevados, donde las condiciones de temperatura favorecen la acumulación y la formación de hielo.

La alerta amarilla implica que se esperan fenómenos meteorológicos que pueden provocar daños y afectar las actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y adoptar las medidas de prevención correspondientes.

En este contexto, las autoridades mantienen especial atención sobre los caminos de montaña y las rutas ubicadas en sectores de mayor altitud.

Una nevada en la antesala de la primavera

El carácter llamativo del fenómeno también está dado por el momento del año.

Faltan apenas unos días para el comienzo de la primavera, pero las sierras cordobesas amanecieron este sábado con temperaturas bajo cero y abundante nieve. La postal volvió a recordar que el calendario no siempre coincide con el comportamiento de la atmósfera y que todavía pueden registrarse irrupciones de aire frío durante septiembre.

Por ahora, el blanco domina las Altas Cumbres y varios sectores del sur de Córdoba, mientras el frío mantiene complicadas las condiciones de circulación.

El pronóstico indica que las condiciones invernales podrían persistir durante el fin de semana, especialmente en los sectores serranos. Ante la presencia de hielo y nieve, las autoridades mantienen las recomendaciones de precaución para quienes deban transitar por la zona.

La escena, mientras tanto, dejó una de las postales meteorológicas más llamativas de este septiembre: Córdoba cubierta de nieve cuando la primavera ya está a la vuelta de la esquina.