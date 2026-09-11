Güemes volvió a perder y se hunde en el descenso de la Primera Nacional

El Gaucho cayó 2-0 ante Atlanta por la fecha 29 y continúa último en la tabla. Alejandro Quintana y Alejo Dramisino marcaron los goles del conjunto local.

12/09/2026

Güemes no pudo recuperarse y volvió a sufrir una derrota en la Primera Nacional. El conjunto santiagueño perdió 2-0 ante Atlanta, en condición de visitante, por la fecha 29 del campeonato, y quedó cada vez más complicado en la pelea por la permanencia. Acumula 15 partidos sin ganar el elenco de Gómez.

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El equipo local abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo. Alejandro Quintana apareció para poner el 1-0 y darle la ventaja a Atlanta, que logró irse al descanso arriba en el marcador.

En el comienzo del complemento, el conjunto de Villa Crespo amplió la diferencia. A los 8 minutos, Alejo Dramisino marcó el 2-0 y encaminó el triunfo del elenco local ante un Güemes que no pudo reaccionar. Los santiagueños terminaron con uno menos por la expulsión de Martínez por un codazo.

Con esta derrota, Güemes sigue último, en el 18º puesto de la Zona B, con 23 puntos, producto de 5 victorias, 8 empates y 16 derrotas. El panorama es cada vez más complicado para el equipo santiagueño, que necesita sumar con urgencia para mantener sus chances de permanencia.

En la próxima fecha, Güemes tendrá una nueva oportunidad para intentar salir del fondo cuando reciba a Midland.