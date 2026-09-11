Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 SEP 2026 | 10º
X
Somos Deporte

Güemes volvió a perder y se hunde en el descenso de la Primera Nacional

El Gaucho cayó 2-0 ante Atlanta por la fecha 29 y continúa último en la tabla. Alejandro Quintana y Alejo Dramisino marcaron los goles del conjunto local.

12/09/2026

Güemes no pudo recuperarse y volvió a sufrir una derrota en la Primera Nacional. El conjunto santiagueño perdió 2-0 ante Atlanta, en condición de visitante, por la fecha 29 del campeonato, y quedó cada vez más complicado en la pelea por la permanencia. Acumula 15 partidos sin ganar el elenco de Gómez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo local abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo. Alejandro Quintana apareció para poner el 1-0 y darle la ventaja a Atlanta, que logró irse al descanso arriba en el marcador.

En el comienzo del complemento, el conjunto de Villa Crespo amplió la diferencia. A los 8 minutos, Alejo Dramisino marcó el 2-0 y encaminó el triunfo del elenco local ante un Güemes que no pudo reaccionar. Los santiagueños terminaron con uno menos por la expulsión de Martínez por un codazo. 

Con esta derrota, Güemes sigue último, en el 18º puesto de la Zona B, con 23 puntos, producto de 5 victorias, 8 empates y 16 derrotas. El panorama es cada vez más complicado para el equipo santiagueño, que necesita sumar con urgencia para mantener sus chances de permanencia.

En la próxima fecha, Güemes tendrá una nueva oportunidad para intentar salir del fondo cuando reciba a Midland.

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO | El City de Enzo Fernández visita al United de Lisandro Martínez en un imperdible clásico de Manchester
  2. 2. Carrerón de Franco Colapinto en Madrid: terminó séptimo y volvió a sumar para Alpine
  3. 3. Un voraz incendio consumió una vivienda y dejó a una mujer hospitalizada en Añatuya
  4. 4. Un Racing en crisis visita a Huracán con la necesidad de volver al triunfo
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 13 de septiembre: frío, lloviznas y cielo nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT