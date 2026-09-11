EN VIVO I Central Argentino va por una victoria clave ante San Jorge en el Torneo Regional

El Albo visita este sábado a San Jorge de El Bobadal desde las 16:30, por la tercera fecha de la Zona 3. El equipo de La Banda lidera el grupo con seis puntos y buscará mantener su andar perfecto.

Hoy 15:40

Central Argentino afrontará este sábado una nueva prueba en el Torneo Regional cuando visite a San Jorge de El Bobadal, por la tercera fecha de la Zona 3. El encuentro se disputará desde las 16:30 y será una oportunidad para que el conjunto bandeño siga firme en lo más alto de la clasificación.

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El Albo llega con puntaje ideal después de conseguir dos victorias en sus primeras presentaciones. En la segunda fecha, se impuso con contundencia por 4-1 ante Talleres de Nueva Esperanza como visitante y quedó como único líder del grupo con seis puntos.

Ahora, Central Argentino buscará repetir el resultado y dar otro paso importante en su camino dentro de la competencia. Para eso deberá enfrentarse a un San Jorge que necesita sumar después de haber caído 3-2 ante 25 de Mayo en la segunda jornada.

Cómo está la Zona 3

Tras disputarse las dos primeras fechas, Central Argentino lidera la Zona 3 con seis puntos, seguido por 25 de Mayo, que suma tres unidades. Más atrás aparecen San Jorge y Talleres de Nueva Esperanza, ambos con un punto.

La tercera fecha será importante para comenzar a marcar diferencias en el grupo. El conjunto bandeño intentará aprovechar su gran comienzo para mantenerse en la cima y acercarse a su objetivo en el Torneo Regional.

El árbitro principal será Gabriel A. Ordoñez, de Termas de Río Hondo, quien estará acompañado por Josué David Argañaraz y Héctor Alvano Risso Patrón, ambos de Nueva Esperanza, como asistentes.