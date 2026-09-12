El municipio intensifica la limpieza de bocas de tormenta y ejecuta obras para mejorar el sistema de desagües pluviales

Los trabajos se desarrollan en distintos puntos de La Banda con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes durante las precipitaciones. También avanzan obras en el barrio Finca de Ramos.

Hoy 15:19

La Municipalidad de La Banda, a través de la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, continúa desarrollando trabajos de limpieza, mantenimiento y mejoramiento del sistema de desagüe pluvial en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de favorecer el correcto escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes ante las precipitaciones.

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En este marco, los equipos municipales realizaron tareas de limpieza y desobstrucción de bocas de tormenta ubicadas en distintos puntos estratégicos, entre ellos avenida San Martín y Ramón Chávez; avenida Bolivia y Beruti; Bolivia y Alem; avenida Bolivia y Pellegrini; avenida Bolivia y avenida Aristóbulo del Valle; y Ramón Chávez y Bolivia.

Los trabajos comprenden la extracción de residuos, sedimentos y otros elementos acumulados que pueden dificultar la circulación del agua a través de los conductos pluviales, permitiendo mantener en condiciones adecuadas la infraestructura destinada al drenaje.

Paralelamente, en el barrio Finca de Ramos se avanza con la construcción de un muro para un canal de desagüe, sobre calle Pie de Jesús, aproximadamente a 300 metros de la Ruta Nacional N.º 34. Esta intervención permitirá fortalecer la infraestructura existente y contribuir a mejorar el escurrimiento del agua en el sector.

Desde el municipio se recuerda también la importancia de la colaboración de los vecinos para mantener limpios los espacios públicos y evitar arrojar residuos en calles, desagües y bocas de tormenta, ya que estos elementos pueden generar obstrucciones y afectar el normal funcionamiento del sistema pluvial.

Estas intervenciones forman parte de las políticas de mejoramiento de la infraestructura urbana impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que mantiene de manera permanente trabajos preventivos y de mantenimiento en los distintos barrios de la ciudad, con el propósito de mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos.