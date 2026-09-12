Sandra Pettovello confirmó el pago de $648.000 de ANSES: cómo acceder al beneficio

Las titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 Hijos podrán sumar la Prestación Alimentar si cumplen los requisitos.

Hoy 15:32

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, habilitó el pago de dos prestaciones sociales cuya suma alcanza la cifra de $648.058,20. Este respaldo económico está dedicado a las mujeres sin empleo registrado que cumplen con los criterios prefijados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), quienes podrán recibir un doble depósito en este nuevo mes de septiembre.

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La ministra, junto con el organismo previsional dependiente de su cartera, advirtió que asignará este mes el monto de $648.058,20 a mujeres sin empleo formal que cumplen con la exigencia especial de tener siete o más hijos. Aquellas jefas de familia que no perciban un sueldo podrán recibir este subsidio mensual y de carácter permanente que además requiere cumplir con otras pautas. Este apoyo estatal, que se ubica en los valores del haber básico jubilatorio, se combina con la Prestación Alimentar —antes llamada Tarjeta Alimentar—, una asignación económica mensual que busca garantizar la Canasta Básica de Alimentos. El subsidio suma $149.425 adicionales para las familias más numerosas.

La Pensión No Contributiva para Madre de 7 Hijos es una asignación mensual, vitalicia e inembargable que otorga el organismo previsional a las mujeres que tuvieron o adoptaron siete o más hijos, sin importar su edad o estado civil. Este monto equivale a lo correspondiente por haberes mínimos en las jubilaciones y se extiende por toda la vida, a la vez que no requiere de aportes previsionales previos. También se deben cumplir algunas pautas que se mencionan a continuación.

Entre las condiciones de elegibilidad fijadas por la Anses para acceder a esta asistencia, las solicitantes deben acreditar ser argentinas nativas o naturalizadas con al menos un año de permanencia continua en el país, mientras que las personas extranjeras deberán registrar una estancia mínima de 15 años. Asimismo, la normativa exige no ser titular de ninguna jubilación, pensión o retiro —sea de carácter contributivo o no contributivo— ni encontrarse cobrando la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo ni Asignaciones Familiares. Tampoco se debe poseer bienes, ingresos formales ni recursos económicos que permitan la subsistencia propia o del grupo familiar.

El monto final de $648.058,20 que percibirán las beneficiarias surge de la liquidación combinada de ambos programas estatales en la misma cuenta y fecha de cobro. Por un lado, la Pensión Madre de 7 Hijos aporta $498.633,20, suma correspondiente al haber mínimo jubilatorio vigente. A esta cifra se le adiciona el tope máximo del programa Alimentar, fijado en $149.425 para los hogares que cuentan con tres o más hijos a cargo.

Paso a paso para realizar la solicitud

Para dar inicio a la solicitud de la asignación, las interesadas deben corroborar previamente que sus datos personales y los vínculos familiares se encuentren debidamente actualizados a través de la plataforma "mi ANSES".

Una vez verificada la información, el trámite se completa de manera presencial y sin necesidad de turno previo en cualquier oficina del organismo previsional, presentando el DNI original junto con el formulario PS 6.18 de Solicitud de Prestaciones Previsionales.