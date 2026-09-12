Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 SEP 2026 | 12º
X
Locales

Despliegan operativos de fumigación en diferentes sectores de la ciudad de La Banda

Las tareas se realizarán desde el lunes 14 hasta el viernes 18 en distintos barrios y sectores de la ciudad. Desde el municipio solicitaron la colaboración de los vecinos.

Hoy 15:19

El área de Fumigación dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos informó que realizará tareas de fumigación desde el lunes 14 hasta el viernes 18 en diferentes sectores de la ciudad de La Banda como parte de las políticas de gestión impulsadas por el intendente Ing. Roger E. Nediani.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lunes 14 los trabajos de fumigación se realizarán en los barrios San Fernando, 9 de Julio, San Javier y Constitución; el martes 15 en el cuadrante de Av. Bolivia, Monteagudo, San Martin, 25 de Mayo y Julio Argentino Jerez; el miércoles 16 en el cuadrante de Av. Besares,  Quintana, Necochea y Mitre; el jueves 17 en los barrios Sarmiento, Villa Nueva, Villa Rosita y Villa Rojas 1 y 2; el vienes 18 en los barrios Villa Unión, Salido, Villa Anita, Dorrego y Banfield.

Desde el área solicitaron la colaboración de los vecinos para facilitar el desarrollo de las tareas y acompañar estas acciones con medidas de prevención y limpieza en los hogares, especialmente evitando la acumulación de recipientes y elementos que puedan favorecer la proliferación de insectos.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En Cámara Gesell el nene de Termas confirmó que fue abusado y obligado "... a ver lo que le hacían a mi mami"
  2. 2. Güemes volvió a perder y se hunde en el descenso de la Primera Nacional
  3. 3. VIDEO | Así fue la gravísima lesión de Emmanuel Mammana ante Newell’s: lo operaron de urgencia y quedó en terapia intensiva
  4. 4. Un comisario resultó herido durante operativos antipicadas en La Banda
  5. 5. Se viene un fuerte cambio de tiempo: lluvias, descenso térmico y posibles heladas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT