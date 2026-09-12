Despliegan operativos de fumigación en diferentes sectores de la ciudad de La Banda

Las tareas se realizarán desde el lunes 14 hasta el viernes 18 en distintos barrios y sectores de la ciudad. Desde el municipio solicitaron la colaboración de los vecinos.

Hoy 15:19

El área de Fumigación dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos informó que realizará tareas de fumigación desde el lunes 14 hasta el viernes 18 en diferentes sectores de la ciudad de La Banda como parte de las políticas de gestión impulsadas por el intendente Ing. Roger E. Nediani.

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El lunes 14 los trabajos de fumigación se realizarán en los barrios San Fernando, 9 de Julio, San Javier y Constitución; el martes 15 en el cuadrante de Av. Bolivia, Monteagudo, San Martin, 25 de Mayo y Julio Argentino Jerez; el miércoles 16 en el cuadrante de Av. Besares, Quintana, Necochea y Mitre; el jueves 17 en los barrios Sarmiento, Villa Nueva, Villa Rosita y Villa Rojas 1 y 2; el vienes 18 en los barrios Villa Unión, Salido, Villa Anita, Dorrego y Banfield.

Desde el área solicitaron la colaboración de los vecinos para facilitar el desarrollo de las tareas y acompañar estas acciones con medidas de prevención y limpieza en los hogares, especialmente evitando la acumulación de recipientes y elementos que puedan favorecer la proliferación de insectos.