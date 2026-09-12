Se viene un fuerte cambio de tiempo: lluvias, descenso térmico y posibles heladas

Mario Navarro anticipó cómo estará el clima durante los próximos días y señaló que las temperaturas podrían bajar hasta 1 grado. También adelantó un período de lluvias más abundantes hacia fin de mes.

Hoy 09:14

El climatólogo Mario Navarro anticipó un marcado cambio en las condiciones del tiempo para los próximos días, con lluvias y tormentas durante el fin de semana y un importante descenso de las temperaturas.

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Según explicó, las precipitaciones se esperan durante la noche y la madrugada, mientras que posteriormente el viento irá rotando hacia distintos sectores hasta ingresar del sur, sudoeste y oeste. Este cambio provocará un descenso térmico en buena parte de la región.

Las lluvias previstas para este fin de semana podrían dejar acumulados de entre 12 y 25 milímetros. Sin embargo, Navarro advirtió que hacia el este las precipitaciones podrían ser más abundantes y superar los 40 o incluso los 50 milímetros.

El dato que más llamó la atención del pronóstico tiene que ver con las temperaturas. El especialista anticipó la posibilidad de heladas entre el domingo y el lunes, y no descartó que algunas puedan extenderse hasta el martes.

Para el lunes se esperan temperaturas muy bajas, con mínimas que podrían ubicarse entre 1 y 3 grados y máximas de entre 13 y 15 grados.

Luego, las condiciones comenzarían a mejorar. Navarro anticipó buen tiempo y ambiente seco durante lunes, martes y miércoles, con temperaturas máximas estimadas en 17, 21 y 24 grados, respectivamente.

El climatólogo también se refirió al panorama para el resto del mes y adelantó que la segunda quincena de septiembre podría ser más lluviosa que la primera.

En este período, los acumulados podrían ubicarse entre los 30, 50 y hasta 90 milímetros, aunque también podrían registrarse lluvias excepcionales y eventos de mayor intensidad en períodos cortos.

Según Navarro, algunas fechas para prestar especial atención serán alrededor del 21, 23 y 28 de septiembre, cuando podrían producirse nuevos episodios de precipitaciones.

De esta manera, el pronóstico anticipa un marcado contraste para los próximos días: lluvias y tormentas durante el fin de semana, un fuerte descenso de las temperaturas con posibles heladas y, posteriormente, un gradual repunte térmico.