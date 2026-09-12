Se viene un fuerte cambio de tiempo: lluvias, descenso térmico y posibles heladas

Mario Navarro anticipó cómo estará el clima durante los próximos días y señaló que las temperaturas podrían bajar hasta 1 grado. También adelantó un período de lluvias más abundantes hacia fin de mes.
El climatólogo Mario Navarro anticipó un marcado cambio en las condiciones del tiempo para los próximos días, con lluvias y tormentas durante el fin de semana y un importante descenso de las temperaturas.
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Según explicó, las precipitaciones se esperan durante la noche y la madrugada, mientras que posteriormente el viento irá rotando hacia distintos sectores hasta ingresar del sur, sudoeste y oeste. Este cambio provocará un descenso térmico en buena parte de la región.
Las lluvias previstas para este fin de semana podrían dejar acumulados de entre 12 y 25 milímetros. Sin embargo, Navarro advirtió que hacia el este las precipitaciones podrían ser más abundantes y superar los 40 o incluso los 50 milímetros.
El dato que más llamó la atención del pronóstico tiene que ver con las temperaturas. El especialista anticipó la posibilidad de heladas entre el domingo y el lunes, y no descartó que algunas puedan extenderse hasta el martes.
Para el lunes se esperan temperaturas muy bajas, con mínimas que podrían ubicarse entre 1 y 3 grados y máximas de entre 13 y 15 grados.
Luego, las condiciones comenzarían a mejorar. Navarro anticipó buen tiempo y ambiente seco durante lunes, martes y miércoles, con temperaturas máximas estimadas en 17, 21 y 24 grados, respectivamente.
El climatólogo también se refirió al panorama para el resto del mes y adelantó que la segunda quincena de septiembre podría ser más lluviosa que la primera.
En este período, los acumulados podrían ubicarse entre los 30, 50 y hasta 90 milímetros, aunque también podrían registrarse lluvias excepcionales y eventos de mayor intensidad en períodos cortos.
Según Navarro, algunas fechas para prestar especial atención serán alrededor del 21, 23 y 28 de septiembre, cuando podrían producirse nuevos episodios de precipitaciones.
De esta manera, el pronóstico anticipa un marcado contraste para los próximos días: lluvias y tormentas durante el fin de semana, un fuerte descenso de las temperaturas con posibles heladas y, posteriormente, un gradual repunte térmico.