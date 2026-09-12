Lawn Tennis y Old Lions Azul protagonizarán un clásico imperdible por el título del Anual de la USR

Los dos grandes protagonistas del rugby santiagueño se enfrentarán este sábado desde las 16.30 en Santiago Rugby. La jornada también tendrá la final de la Copa de Plata, una exhibición de Los Tatú y diferentes actividades.

Hoy 09:26

Santiago Lawn Tennis y Old Lions Azul protagonizarán este sábado un clásico con un condimento especial: estará en juego el título del Campeonato Anual Copa Tivarello de la Unión Santiagueña de Rugby.

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El encuentro comenzará a las 16.30 en cancha de Santiago Rugby y será el plato fuerte de una extensa jornada que también incluirá la definición de la Copa de Plata y distintas actividades.

A la expectativa que genera naturalmente el clásico se suma la importancia de definir el certamen más relevante del calendario local.

Dos campañas que anticipan máxima paridad

Ambos equipos llegan a la final después de mostrar una gran regularidad durante el torneo y con apenas una derrota cada uno.

El antecedente entre ambos durante la fase clasificatoria también refleja lo pareja que puede resultar la definición: Old Lions Azul se impuso por apenas 22-21.

Lawn Tennis buscará prolongar un 2026 muy positivo, luego de consagrarse campeón del Apertura tras vencer como visitante a Old Lions Rojo.

Además, los rojiblancos consiguieron triunfos ante el León tanto en la Liga del Norte Grande como en el Regional B, siendo este último el antecedente más reciente entre ambos.

Old Lions Azul, por su parte, intentará tomarse revancha y quedarse con el título del Anual, aunque los planteles que compiten en el torneo local son diferentes a los que participan de los certámenes regionales.

Santiago Rugby y Old Lions Rojo, por la Copa de Plata

La actividad comenzará a las 14, con la final de la Copa de Plata entre Santiago Rugby y Old Lions Rojo.

Ambos accedieron a esta instancia después de caer en semifinales y disputarán el segundo trofeo en importancia del campeonato.

La Copa de Bronce ya quedó en manos de Añatuya, mientras que la Copa Estímulo se definirá el domingo entre Universitario y Termas.

Una jornada con varios atractivos

Además de los partidos, habrá una exhibición de Los Tatú, equipo integrado por jugadores con capacidades diferentes, frente a un combinado de juveniles de Santiago Rugby.

También está previsto un espectáculo artístico durante el entretiempo de la final de la Copa de Oro y, una vez terminada la premiación, se realizará el tradicional tercer tiempo.

Con el clásico como gran atractivo, el rugby santiagueño se prepara para vivir una jornada decisiva y conocer al nuevo campeón del Anual.