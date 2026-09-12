Sebastián Domínguez tras la derrota de Central Córdoba: “Me preocupa y me ocupa”

El entrenador del Ferroviario analizó el 1-3 ante Boca en La Bombonera, lamentó los errores cometidos en el arranque y remarcó que el equipo volvió a pagar caro la falta de contundencia.

Hoy 09:06

Sebastián Domínguez analizó la derrota de Central Córdoba por 3-1 ante Boca, por la novena fecha del Torneo Clausura, y reconoció que los errores cometidos durante los primeros minutos condicionaron por completo el desarrollo del partido en La Bombonera.

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“En este tipo de partidos lo fundamental es no recibir goles en los primeros minutos, no generar que Boca juegue con otra tranquilidad, y a los ocho o nueve minutos del primer tiempo perdíamos 2-0. Lo habíamos hablado durante la semana, lo habíamos trabajado, fueron errores muy puntuales y eso hace que el partido nos quede largo”, explicó.

El entrenador también valoró el descuento convertido por Martín Cuitiño sobre el cierre.

“El tercer gol nos deja prácticamente fuera del partido. El gol de Martín obviamente que para él es muy importante, es un chico del club, el torneo pasado fue goleador de la Reserva, se le dio su oportunidad y la aprovechó”, destacó.

“Es algo que el equipo viene sufriendo”

Domínguez reconoció que no es la primera vez que Central Córdoba queda rápidamente en desventaja.

“No es la primera vez que nos pasa que en menos de diez minutos del primer tiempo quedamos dos goles abajo. Nos pasó también con Tigre. Es algo que el equipo viene sufriendo y que nosotros estamos tratando de corregir, y hoy con la jerarquía de Boca no lo pudimos hacer”.

El DT también hizo foco en la diferencia de eficacia entre ambos equipos.

“Desde la estadística rematamos 15 veces nosotros y nueve Boca. Después está la cuestión de la jerarquía. En los metros finales, la libertad que tuvo Blanco para decidir fue la misma que tuvimos nosotros en otras situaciones, pero cuando un jugador de Primera División tiene esa libertad, muchas veces termina siendo gol”, señaló.

Y agregó: “En La Bombonera sabés que vas a pasar por situaciones en las que, si no te salvás de algún gol y Boca se pone en ventaja, es muy difícil. Nosotros creo que no estábamos mal en el partido y las primeras dos oportunidades de Boca terminan siendo gol”.

El planteo que no pudieron ejecutar

Domínguez explicó que una de las principales broncas estuvo relacionada con no poder trasladar a la cancha lo trabajado durante la semana.

“Habíamos preparado un partido para defender la salida de Boca con un 4-1-3-2, para ir a presionarlo alto, sabiendo que Brey podía tener alguna dificultad. Después, cuando Boca desplegaba su juego, teníamos que quedar en una línea de cinco”.

“En el primer gol no lo hacemos, quedamos con línea de cuatro, abiertos, lo aprovecha Blanco. Son errores que se trabajan mucho durante la semana para no cometerlos y es lo primero que hacemos cuando transcurren los primeros minutos”, lamentó.

Según el entrenador, esos fallos también golpearon anímicamente al equipo. “Eso hace que el jugador pierda confianza y sienta la culpa de fallar en algo que habíamos hablado. Después del segundo gol intentamos terminar el primer tiempo a esa distancia y que no llegara el tercero”.

“El tercer gol sentenció el partido”

Central Córdoba llegó al descanso todavía con la intención de volver a meterse en el encuentro, pero el tercer tanto de Boca terminó por derrumbar esa posibilidad.

“Entramos al vestuario sintiendo que estábamos a un gol de poner en duda a nuestro rival. Cuando llega el gol de Romero, faltando unos 30 minutos, prácticamente termina sentenciando el partido”, sostuvo Domínguez.

“Ahí aparece la mejor versión de Boca, que tiene posesión, maneja los tiempos del partido. Se notó una diferencia de jerarquía a la hora de tener la pelota y el partido le quedó muy cómodo”, agregó.

La falta de contundencia

El técnico también volvió a remarcar un problema que Central Córdoba viene arrastrando en los últimos encuentros.

“En lo que va del Clausura es la primera vez que nos convierten tres goles. Teníamos ocho goles en contra, siete desde que estamos nosotros. Siento que el equipo genera. Contra Independiente rematamos 30 veces al arco, y no es una cuestión de perspectiva: rematamos 30 veces”.

“Hoy rematamos 15 veces en la cancha de Boca y Boca, las dos que tuvo en el primer tiempo, las convirtió. Fueron dos centros que terminaron adentro”, añadió.

“Me preocupa y me ocupa”

Domínguez reconoció finalmente su preocupación por el momento que atraviesa el Ferroviario.

“Sí, me preocupa y me ocupa. Si vamos para atrás, es increíble la cantidad de puntos que hemos dejado en el camino contra rivales que nos rematan una o dos veces al arco. Llegar a La Bombonera con esta urgencia es muy peligroso”, afirmó.

Y cerró: “Hace un mes y quince días que estoy trabajando y vemos que el equipo ha mejorado muchísimo en todo sentido. Llegamos a una urgencia que no es lógica para lo que venía demostrando el equipo”.