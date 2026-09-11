Franco Colapinto terminó 11° en la última práctica del GP de España

El argentino quedó a 1s549 de Kimi Antonelli y volvió a superar a su compañero Pierre Gasly. Los accidentes de Lewis Hamilton y Oliver Bearman condicionaron una sesión que tuvo varias interrupciones.

Hoy 00:59

Franco Colapinto finalizó 11° en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito de Madring.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El piloto argentino completó una jornada condicionada por dos banderas rojas, provocadas primero por un accidente de Lewis Hamilton y luego por un fuerte despiste de Oliver Bearman, que terminó dando por finalizada anticipadamente la actividad.

Colapinto marcó un mejor tiempo de 1m34s346 con el Alpine A526 y terminó a 1s549 de Kimi Antonelli, quien encabezó la clasificación.

Una sesión interrumpida por Hamilton

La primera parte del entrenamiento quedó marcada por el accidente de Hamilton en la última curva del nuevo trazado madrileño.

El británico perdió el control de su Ferrari e impactó contra las defensas TecPro. Aunque pudo volver a ponerse en marcha, debió detenerse más adelante y su monoplaza terminó siendo trasladado a boxes.

La reparación de las protecciones demandó varios minutos y la dirección de carrera demoró cerca de 40 minutos en reanudar la sesión.

Finalmente, los pilotos regresaron a pista para disputar apenas 15 minutos más de actividad.

Colapinto mejoró en el cierre

Antes de la interrupción, el argentino había completado siete vueltas y registrado un tiempo de 1m35s551.

En la reanudación colocó un nuevo juego de neumáticos blandos y consiguió bajar su registro hasta 1m34s346, pese a encontrarse con tráfico durante su vuelta rápida.

Ese tiempo le permitió ubicarse en la 11ª posición y superar nuevamente a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien terminó 16° y quedó a 0s625 del argentino.

Cuando Colapinto todavía tenía posibilidades de mejorar su registro, Bearman sufrió un fuerte despiste con su Haas en el minuto final, lo que provocó una nueva bandera roja y el cierre anticipado de la sesión.

Con la última práctica completada, Colapinto y Alpine ya ponen el foco en la clasificación del Gran Premio de España.