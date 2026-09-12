Detienen a tres personas por transportar cocaína en un ómnibus en Salta

Gendarmería Nacional detuvo a tres personas en Salta por transportar 49 kilos de cocaína en un ómnibus, incautando 47 paquetes de estupefacientes ocultos en mochilas durante un control en las Rutas Nacionales Nº 9 y Nº 34.

Hoy 16:42

Efectivos de la Sección de Seguridad Vial "Cabeza de Buey", que forma parte del Escuadrón 45 "Salta" de Gendarmería Nacional, llevaron a cabo un operativo de control vehicular en la intersección de las Rutas Nacionales Nº 9 y Nº 34. Durante esta acción, los uniformados detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros, lo que resultó en un hallazgo significativo.

Al proceder con la inspección del ómnibus, los gendarmes identificaron a tres pasajeros, dos hombres y una mujer, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina. Estos individuos llevaban consigo cuatro mochilas que despertaron sospechas durante el control. Al abrir las mochilas, se encontraron 47 paquetes rectangulares, todos envueltos en nylon de color amarillo, un hallazgo que indicaba la posible presencia de estupefacientes.

Ante esta situación, se convocó a Personal de Criminalística y Estudios Forenses para realizar pruebas de orientación. Utilizando el Narcotest, se confirmó que los envoltorios contenían cocaína, con un peso total que alcanzó los 49 kilos con 551 gramos. Este resultado positivo llevó a la inmediata intervención de las autoridades competentes en la materia.

La Fiscalía Federal de Salta asumió el caso, tomando medidas enérgicas contra los involucrados. Se decidió la incautación del narcótico y la detención de las tres personas que se encontraban en posesión de los paquetes de cocaína. Este tipo de operativos son fundamentales en la lucha contra el tráfico de drogas en Argentina.

El control vehicular realizado por Gendarmería Nacional no solo refleja la eficacia de las fuerzas de seguridad, sino también la constante amenaza que representa el narcotráfico en el país. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar las redes de distribución de estupefacientes que operan en diversas regiones.

Este operativo es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre distintas unidades de la Gendarmería puede resultar en la captura de individuos involucrados en actividades delictivas. La constante vigilancia y los controles en puntos estratégicos son esenciales para mantener la seguridad en las rutas nacionales.