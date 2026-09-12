El Gobierno de Milei celebra el respaldo de Trump por Malvinas y analiza una posible intervención de Estados Unidos

La Casa Rosada consideró “importantes” las nuevas declaraciones del presidente estadounidense y evalúa si su respaldo puede traducirse en una acción diplomática concreta frente al Reino Unido.

12/09/2026

El Gobierno de Javier Milei recibió con satisfacción las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas y comenzó a analizar si el respaldo del presidente de Estados Unidos puede traducirse en algún tipo de intervención diplomática en la disputa con el Reino Unido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la Casa Rosada consideran que el pronunciamiento de Trump “es importante” y que fortalece la estrategia que la Argentina viene desplegando para sostener el reclamo por la soberanía de las islas en la agenda internacional.

Pese a la valoración positiva, el Ejecutivo todavía no decidió si solicitará formalmente una mediación estadounidense. Tampoco está definido qué mecanismo podría utilizarse ni cuáles serían los pasos diplomáticos en caso de avanzar por esa vía.

Trump volvió a referirse a la cuestión Malvinas durante una visita a Irlanda. Allí sostuvo que una disputa entre Argentina y el Reino Unido podría derivar en un “desastre potencial” y planteó que, si finalmente Estados Unidos se involucra, considera que estaría en condiciones de ayudar a encontrar una solución.

Las declaraciones fueron recibidas favorablemente por funcionarios argentinos. “Todo lo que sea tema Malvinas nos sirve”, es la lectura que transmiten desde el Gobierno, donde entienden que las palabras del mandatario estadounidense contribuyen a mantener el reclamo argentino dentro de la agenda internacional.

En la Casa Rosada también destacan que las recientes intervenciones de Trump forman parte de un proceso más amplio. Según explican fuentes oficiales, Argentina mantiene desde hace meses conversaciones con funcionarios y referentes de la administración norteamericana sobre la cuestión Malvinas.

“Lo que viene sucediendo no es casualidad”, sostienen en ámbitos oficiales, al considerar que las declaraciones públicas de Trump están relacionadas con esos contactos previos. El Gobierno encuadra esa relación dentro del alineamiento estratégico que Milei impulsa con Washington en materia diplomática, económica, tecnológica, militar y de seguridad.

El último pronunciamiento de Trump introduce, sin embargo, una diferencia respecto de sus anteriores señales. Esta vez dejó abierta con mayor claridad la posibilidad de una participación directa de Estados Unidos en una eventual salida diplomática para la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

Frente a ese escenario, la Casa Rosada mantiene la cautela. La posición argentina continúa siendo que Buenos Aires y Londres deben retomar las negociaciones por la soberanía de las islas, en línea con las resoluciones de las Naciones Unidas. Cualquier intervención de Washington deberá, según el Gobierno, contribuir a ese objetivo.

Una oportunidad para avanzar en las conversaciones será la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde está previsto que Milei y Trump vuelvan a reunirse. El encuentro permitirá al Presidente argentino conocer con mayor precisión hasta dónde está dispuesto a avanzar Estados Unidos en relación con la disputa.

La intención de la Casa Rosada es determinar si el ofrecimiento de Trump puede transformarse en una acción diplomática concreta o si quedará, por ahora, como una señal política favorable al diálogo entre la Argentina y el Reino Unido.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene en marcha una estrategia que no depende exclusivamente de una eventual mediación estadounidense. Milei decidió llevar nuevamente el reclamo por Malvinas ante la Asamblea General de la ONU, suspendió el viaje que analizaba realizar a Londres y avanzó con medidas destinadas a incrementar las consecuencias para las actividades económicas desarrolladas en las islas sin autorización argentina.

En ese marco, el Ejecutivo enviará al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones existentes y ampliar su alcance. La iniciativa contempla extenderlas a actividades como pesca, minería, ganadería, agricultura, turismo y otros sectores productivos, además de los hidrocarburos.

También se reforzó el despliegue estratégico en Tierra del Fuego. Entre los planes oficiales figuran la aceleración de la Base Naval Integrada de Ushuaia, un sistema permanente de vigilancia del Atlántico Sur mediante radares, telecomunicaciones e inteligencia de señales y el fortalecimiento de las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida.

La relación con Estados Unidos atraviesa buena parte de estas iniciativas. El Gobierno busca profundizar la cooperación bilateral en Defensa, infraestructura estratégica, tecnología y seguridad, mientras analiza si las nuevas señales de Trump pueden convertirse en un respaldo diplomático de mayor alcance para el reclamo argentino por las Islas Malvinas.