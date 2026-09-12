Un voraz incendio consumió una vivienda y dejó a una mujer hospitalizada en Añatuya

El siniestro ocurrió en el barrio El Triángulo y generó momentos de tensión entre los vecinos. Una falla en la conexión de una garrafa habría provocado el inicio del fuego.

Hoy 17:02

Una tarde que transcurría con normalidad terminó en momentos de pánico en el barrio El Triángulo de Añatuya, luego de que un incendio se desatara en una vivienda ubicada en inmediaciones de las ex vías del ferrocarril.

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El hecho ocurrió minutos antes de las 14 horas, cuando personal policial que realizaba recorridos preventivos fue alertado por vecinos sobre una densa columna de humo negro que salía desde el interior de un inmueble.

Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con el fuego avanzando en distintos sectores de la vivienda. De acuerdo con los primeros testimonios recabados, el incendio se habría iniciado a raíz de una pérdida en la cañería de conexión de una garrafa, ubicada en el sector de la cocina.

Las llamas se propagaron rápidamente y provocaron importantes daños materiales, principalmente en la cocina, el comedor y una de las habitaciones de la propiedad.

En el momento del siniestro se encontraba en el inmueble su propietaria, una mujer adulta mayor, quien logró salir sin presentar quemaduras de gravedad. Sin embargo, la gran cantidad de humo y la situación vivida le provocaron una descompensación y una crisis nerviosa.

Ante este cuadro, recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada en una ambulancia municipal al Hospital Zonal de Añatuya, donde quedó bajo evaluación y recibió la atención correspondiente.

Mientras tanto, una dotación de Bomberos Voluntarios de Añatuya trabajó intensamente para controlar las llamas, realizar tareas de enfriamiento y remover los elementos afectados, con el objetivo de evitar que el fuego se reavivara y alcanzara viviendas linderas.

Durante los primeros minutos, además, vecinos de la zona colaboraron con baldes de agua hasta la llegada de los bomberos, en medio de la preocupación generada por la magnitud del incendio.

Las circunstancias en las que se inició el fuego son materia de las actuaciones correspondientes, aunque la principal hipótesis apunta a una falla en la conexión de la garrafa.