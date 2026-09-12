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El “Conejo Uber” santiagueño visitó Diario Panorama y contó la historia detrás de su iniciativa viral

José recorre la ciudad con cascos temáticos, busca sacar sonrisas durante los viajes y transmitir un mensaje de concientización sobre seguridad vial.

12/09/2026

Una experiencia diferente y llena de humor se vivió este sábado en Diario Panorama con la visita de José, el “Conejo Uber” santiagueño, quien llegó con uno de sus llamativos cascos temáticos y realizó un recorrido por distintos puntos de la ciudad.

Durante la visita, contó cómo nació esta iniciativa que rápidamente ganó popularidad en redes sociales y que tiene un doble objetivo: sacar una sonrisa a los pasajeros y generar conciencia sobre la importancia de la educación vial.

Según explicó José, la idea surgió a partir de una propuesta de un amigo conocido como “Barraza”. En un primer momento comenzó a grabar los viajes por una cuestión de seguridad y, con el tiempo, esos registros se transformaron en contenido para TikTok e Instagram.

La idea surge por un amigo, Barraza. Entonces el conejo comenzó a grabar por su seguridad y después grababa fragmentos, de ahí surgían las ideas para hacer contenido y subirlo a TikTok y a Instagram. Su TikTok es: @elconejouber”, relató.

El elemento que distingue sus viajes son los cascos con personajes conocidos, una herramienta que utiliza para generar interacción con los pasajeros y transmitir un mensaje.

“El fin de los cascos con personajes conocidos es que la gente se entretenga en el viaje y además concientizar sobre la seguridad vial”, explicó.

José contó que la respuesta de la gente fue muy positiva: “Primero les da vergüenza y después agarran confianza, se sacan fotos en el camino”, señaló.

Actualmente cuenta con varios cascos temáticos y adelantó que sumó uno nuevo con un significado especial: un casco de policía, con el que busca homenajear a los efectivos santiagueños y los controles que realizan diariamente.

Es un poco para rendir homenaje a los policías de Santiago y a los controles que realizan para que el santiagueño esté seguro”, expresó.

Más allá del contenido y la repercusión en redes, el “Conejo Uber” sostiene una idea simple: romper con la rutina y generar un momento distinto para quienes suben a su vehículo.

Esa es la idea, que la gente salga de su rutina y por lo menos podamos alegrarle el día”, concluyó José.

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