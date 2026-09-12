Iliana Calabró habló sobre la salud de su pareja tras casi dos meses en terapia intensiva

Luis Alberto De Stefano atravesó un cuadro grave por una complicación pulmonar vinculada a la EPOC y una neumonía.

12/09/2026

Después de varias semanas de preocupación por la salud de su pareja, Iliana Calabró rompió el silencio y contó cómo continúa la recuperación de Luis Alberto De Stefano, quien permaneció internado durante casi dos meses en terapia intensiva.

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El empresario marmolero atravesó un delicado cuadro de salud, que incluyó una complicación pulmonar vinculada a la EPOC y una neumonía que agravó su estado. Durante parte de la internación debió permanecer intubado y en estado crítico, generando una profunda preocupación entre sus familiares y allegados.

En diálogo con el programa Desenchufadas, la actriz fue cauta al referirse a la evolución de su pareja y dejó en claro que, pese a los avances registrados, todavía no se encuentra recuperado.

“No está bien todavía”, señaló Iliana al ser consultada por el estado actual de De Stefano.

La actriz explicó que la prolongada internación dejó consecuencias y que su pareja deberá atravesar un proceso de rehabilitación antes de poder retomar su vida cotidiana.

“Le falta porque estuvo mucho tiempo internado, entonces necesita una rehabilitación”, detalló.

De todos modos, Iliana remarcó que la situación actual representa una evolución favorable respecto de los primeros momentos del cuadro. “Está mucho mejor a como empezamos esto hace casi dos meses”, aseguró.

La pareja lleva tres años de relación y durante las últimas semanas Iliana había mantenido un perfil reservado mientras acompañaba el proceso médico de De Stefano. Ahora, aunque reconoció que la recuperación todavía será larga, destacó la mejoría alcanzada después de un período especialmente crítico.