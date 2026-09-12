Los alimentos aceleraron la suba y registraron un aumento semanal del 3% en septiembre

Los precios de los alimentos dieron un salto del 3% durante la segunda semana de septiembre, según LCG. El dato semanal fue el más alto desde principios de julio y mostró una fuerte aceleración respecto de los siete días anteriores.

12/09/2026

Los precios de los alimentos volvieron a acelerarse durante septiembre y registraron una suba semanal del 3% en la segunda semana del mes, de acuerdo con el relevamiento realizado por la consultora LCG.

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El dato representa el registro semanal más elevado desde principios de julio y supone una aceleración de 3,7 puntos porcentuales respecto de la semana anterior, cuando el comportamiento de los precios había mostrado una variación considerablemente menor.

Según el informe, el principal impulso durante la segunda semana de septiembre estuvo dado por los productos panificados, que explicaron buena parte del incremento observado en la canasta relevada.

A pesar del fuerte movimiento registrado en esa semana, la medición de LCG mostró que la canasta de alimentos acumuló una suba del 1,5% en las últimas cuatro semanas.

Otro relevamiento, elaborado por la consultora Analytica, mostró una evolución más moderada. En ese caso, la inflación de alimentos fue del 0,4% durante los primeros días de septiembre, mientras que la variación acumulada de la canasta en las últimas cuatro semanas llegó al 2,4%.

Los datos privados aparecen pocos días después de que el Indec informara que la inflación de agosto fue del 1,7%, el nivel más bajo registrado en 14 meses. Dentro de ese índice, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas también aumentó 1,7% durante agosto.

Así, mientras el Gobierno destacó el resultado general de agosto como una señal de continuidad en la desaceleración inflacionaria, los relevamientos semanales de septiembre comenzaron a mostrar nuevas presiones sobre los precios de los alimentos, especialmente en algunos productos de consumo cotidiano.

La evolución de las próximas semanas será clave para determinar si el salto registrado por LCG constituye un movimiento puntual o si representa el comienzo de una nueva aceleración en uno de los rubros con mayor impacto en el bolsillo de los consumidores.