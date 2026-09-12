Irán cruzó a Trump por su discurso del 11-S: “Es completamente absurdo”

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní cuestionó que el presidente estadounidense utilizara el aniversario de los atentados de 2001 para justificar la guerra contra Teherán y recordó que los autores del ataque “no eran iraníes”.

12/09/2026

Un funcionario iraní salió al cruce del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario defendiera la guerra contra Irán durante un acto por el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, cuestionó duramente las declaraciones de Trump y sostuvo que utilizar el aniversario de los ataques para justificar el actual conflicto constituye una argumentación sin sustento.

“Invocar el aniversario del 11-S para justificar una guerra imprudente e ilegal contra Irán es completamente absurdo”, escribió Baqaei en la red social X.

El funcionario iraní también rechazó la caracterización realizada por Trump, quien durante su discurso definió a Irán como “el principal patrocinador del terrorismo en el mundo”.

Baqaei sostuvo que una guerra que, según afirmó, implicó el asesinato de autoridades de un “Estado soberano” y ataques contra civiles, entre ellos mujeres y niños, no puede ser presentada como moralmente válida simplemente bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo.

En otro tramo de su mensaje, el portavoz iraní apuntó directamente contra el vínculo entre Irán y los atentados del 11 de septiembre. Recordó que los responsables de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington “no eran iraníes”.

Según Baqaei, se trataba de personas a las que Estados Unidos “había armado, organizado o cultivado de alguna otra manera en las décadas anteriores”.

El funcionario también cuestionó el balance de la denominada “guerra contra el terrorismo”, al señalar que las intervenciones militares posteriores a los atentados derivaron en años de conflicto en Afganistán e Irak, con numerosas víctimas civiles y una profunda devastación.

La respuesta de Teherán se produjo en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos e Irán, mientras Trump sostiene su postura contra el régimen iraní y reivindica las acciones militares emprendidas contra el país.