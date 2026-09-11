Sigue de racha: River se quedó con un agónico triunfo ante Atlético en Tucumán

El Millonario se impuso por 2 a 1 ante el Decano en el Monumental José Fierro por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El local jugó gran parte del partido con uno menos.

12/09/2026

River consiguió una victoria agónica ante Atlético Tucumán. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso 2-1 en Tucumán gracias a un gol de Thiago Almada a los 46 minutos del segundo tiempo, cuando el empate parecía ser el resultado definitivo.

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El partido se le presentó favorable al Millonario desde muy temprano. A los 13 minutos, Franco Nicola fue expulsado y dejó al Decano con diez jugadores. Apenas nueve minutos después, Tobías Andrada aprovechó una gran jugada colectiva: Gonzalo Montiel metió el pase atrás y el volante definió de derecha, al primer palo, para establecer el 1-0.

Con la ventaja y un hombre más, River tuvo varias oportunidades para ampliar la diferencia. Ángel Correa, Almada y compañía generaron situaciones, pero el equipo de Ponzio no logró encontrar la precisión necesaria para liquidar el encuentro. Atlético, en inferioridad numérica, resistió y aguardó su oportunidad.

Esa chance llegó a los 38 minutos del complemento. Tras una falta y un centro al área, Clever Ferreira ganó de arriba ante Nicolás Otamendi y metió un cabezazo que significó el 1-1. El golpe parecía dejar a River sin respuestas, pero el Millonario fue por la victoria en los últimos minutos.

Cuando todo indicaba que el empate sería definitivo, apareció Thiago Almada. A los 46 minutos, Lucas Beltrán asistió y el Guayo recibió en el centro del área para definir de derecha y marcar el 2-1. Así, River se quedó con tres puntos en una noche cambiante, en la que pasó de tener el partido controlado a sufrir el empate y finalmente encontró el triunfo en la última jugada.