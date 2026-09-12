Old Lions Azul venció a Santiago Lawn Tennis y se adueñó del oro en el Anual de la USR

El León ganó 10-8 una final muy cerrada disputada en cancha de Santiago Rugby y se consagró campeón del Campeonato Anual Copa Tivarello. Old Lions Rojo, en tanto, ganó la Copa de Plata.

12/09/2026

Old Lions Azul se consagró campeón del Campeonato Anual Copa Tivarello de la USR al derrotar por 10-8 a Santiago Lawn Tennis en una final durísima disputada este sábado en cancha de Santiago Rugby.

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El encuentro tuvo una marcada paridad durante los 80 minutos, aunque el campeón encontró la diferencia en los primeros 20 minutos del segundo tiempo. Las condiciones climáticas, con viento y lluvia, fueron protagonistas y obligaron a ambos equipos a lidiar con errores en el juego de manos y también en los intentos a los palos.

Santiago Lawn Tennis se fue al descanso arriba por 5-0 gracias al try apoyado por el medio scrum Manuel Lima, quien marcó los únicos puntos de una primera etapa muy disputada.

En el complemento, Old Lions Azul reaccionó y dio vuelta la historia. A los 9 minutos, Nicolás Maza aportó un penal y, a los 18, Darío Cejas apoyó un try que puso al León al frente por 10-5. Lawn Tennis descontó y los minutos finales estuvieron cargados de incertidumbre por lo cerrado del marcador, pero Old Lions logró sostener la ventaja hasta el pitazo final.

Con la consagración, Old Lions Azul tuvo su revancha después de la conquista de Santiago Lawn Tennis en el Torneo Apertura. Además, la jornada fue doblemente festejada por el club, ya que previamente Old Lions Rojo se había quedado con la Copa de Plata.