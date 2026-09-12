La fiscal del juicio por Loan apuntó contra Laudelina: “No le creo las lágrimas”

Tamara Pourcel ratificó que la fiscalía sostiene que el niño fue sustraído y descartó la posibilidad de que se haya perdido. Además, aseguró que los siete acusados por la sustracción “saben qué pasó” y advirtió que el juicio podría extenderse hasta 2027.

12/09/2026

La fiscal del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, Tamara Pourcel, cuestionó duramente las declaraciones de algunos de los principales acusados y apuntó especialmente contra Laudelina Peña, quien recientemente declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista con Radio Con Vos, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que no cree en las versiones ofrecidas hasta el momento por los imputados. “De los que han declarado por ahora, no les creo a ninguno. No le he creído las lágrimas a Laudelina o a Benítez, a ninguno de los dos”, afirmó.

Las declaraciones de Pourcel se conocen luego de una semana marcada por los testimonios de Laudelina, Antonio Benítez y el excomisario Walter Maciel, quienes brindaron distintas versiones sobre lo ocurrido el 13 de junio de 2024, cuando Loan desapareció en el paraje El Algarrobal, en Corrientes.

La fiscalía sostiene que Loan fue sustraído

Pourcel fue contundente al referirse a una de las principales cuestiones que atraviesan el debate oral: qué ocurrió con el niño después de que se lo vio por última vez.

“Loan no se fue solo. Lo levantaron y se lo llevaron”, sostuvo la fiscal, al remarcar que la investigación mantiene firme la hipótesis de que el menor fue sustraído y que no se trató de una desaparición producto de que se haya perdido.

Sin embargo, evitó revelar qué cree la fiscalía que ocurrió posteriormente con Loan. Explicó que existe una hipótesis al respecto, pero que prefiere no anticiparla mientras el juicio continúa.

“Hay una mamá que está esperando a su hijo”, explicó Pourcel, en referencia a María Noguera, madre de Loan. En ese sentido, señaló que la fiscalía continuará reconstruyendo lo ocurrido antes de exponer su conclusión definitiva durante los alegatos.

La representante del Ministerio Público también afirmó que, desde la perspectiva de la acusación, los siete imputados a los que se les atribuye la sustracción saben qué ocurrió con el niño.

Las contradicciones entre Laudelina y Benítez

La fiscal también analizó las declaraciones realizadas por Laudelina Peña y Antonio Benítez frente al tribunal y aseguró que detectaron contradicciones entre sus relatos.

Según explicó, esas diferencias serán tenidas en cuenta por la fiscalía cuando llegue el momento de formular los alegatos. Entre los puntos mencionados aparece una contradicción relacionada con el origen de un cuchillo que fue incorporado a la investigación.

“Se va rompiendo ese silencio que mantenían entre todos y se van empezando a tirar uno con otro”, sostuvo Pourcel.

Para la fiscal, las acusaciones cruzadas entre los imputados pueden aportar elementos para establecer qué sabía cada uno y reconstruir qué ocurrió durante las horas posteriores a la desaparición de Loan.

El pedido de careo entre Laudelina y Maciel

La tensión entre las distintas versiones también derivó en un pedido de careo.

Después de las declaraciones de Laudelina Peña y Walter Maciel, la defensa de la mujer solicitó que ambos sean enfrentados en un careo, debido a las acusaciones cruzadas que realizaron durante sus respectivos testimonios.

El planteo será analizado durante la próxima jornada del juicio, prevista para el miércoles 16 de septiembre. Ese día también fueron convocados distintos testigos, entre ellos la periodista Paula Bernini.

Maciel, por su parte, había señalado durante su declaración a Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña y sostuvo su propia versión sobre un supuesto atropellamiento de Loan. Se trata de la versión del acusado, que deberá ser contrastada con el resto de la evidencia incorporada al debate.

Pérez y Caillava también quieren declarar

Otro de los momentos esperados del juicio será la eventual declaración de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

La defensa de la pareja confirmó que ambos tienen previsto declarar ante el tribunal para brindar su propia versión de los hechos, aunque todavía no se estableció una fecha concreta. Los dos rechazan la hipótesis de que Loan haya sido atropellado y niegan haber participado en su traslado u ocultamiento.

La situación de la pareja también está atravesada por las pericias odorológicas realizadas sobre sus vehículos. Durante una audiencia, el especialista Mario Rolando Rosillo aseguró que perros entrenados detectaron rastros compatibles con el olor de Loan en una Ford Ranger y un Ford Ka vinculados a Pérez y Caillava. El propio perito aclaró, sin embargo, que ese estudio no permite determinar cómo llegó el olor del niño hasta los vehículos.

Un juicio que podría extenderse hasta 2027

Mientras continúan las declaraciones, el proceso todavía tiene un largo camino por delante.

Pourcel señaló que quedan más de 100 testigos por declarar, por lo que estimó que el juicio podría no finalizar durante 2026 y extenderse hasta 2027. La fiscalía todavía deberá escuchar nuevos testimonios, analizar las pruebas incorporadas y esperar a que se complete el debate antes de presentar sus alegatos.

En ese contexto, la fiscal insistió en que todavía no dará públicamente una respuesta sobre el destino final de Loan.

“Sabemos perfectamente qué fue lo que pasó, estamos reconstruyendo esto”, sostuvo Pourcel, al remarcar que la conclusión de la fiscalía será expuesta una vez que finalice la etapa de producción de prueba y llegue el momento de los alegatos.

El juicio continúa así atravesado por versiones contradictorias, acusaciones cruzadas y nuevos pedidos de las defensas, mientras la fiscalía mantiene como eje de su acusación la hipótesis de que Loan fue sustraído y que los responsables de ese hecho conocen qué ocurrió con el niño.