Central Argentino ganó un duelo clave ante San Jorge y sigue en lo más alto de su zona

El Albo se impuso por 1 a 0 en el Bobadal por la tercera fecha del Torneo Regional. El equipo de La Banda lidera el grupo con nueve puntos. Los de Ledesma fallaron un penal sobre la hora.
Central Argentino consiguió una victoria clave en su visita a San Jorge y continúa firme en lo más alto de la Zona 3 del Torneo Regional. El equipo de La Banda se impuso por 1-0 en El Bobadal, por la tercera fecha, y alcanzó los nueve puntos. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO El único gol del encuentro llegó a los 21 minutos del segundo tiempo. José Carrizo ejecutó un tiro libre y puso el 1-0 para el Albo, que logró sostener la ventaja hasta el final para quedarse con tres puntos importantes fuera de casa. A los 50 minutos, Franco Orieta se hizo cargo de un penal para ampliar la diferencia, pero su remate pegó en el palo. Con este resultado, Central Argentino lidera la Zona 3 con nueve puntos, producto de tres victorias en igual cantidad de presentaciones. 25 de Mayo suma tres unidades, mientras que San Jorge y Talleres de Nueva Esperanza tienen un punto cada uno.
Central Argentino consiguió una victoria clave en su visita a San Jorge y continúa firme en lo más alto de la Zona 3 del Torneo Regional. El equipo de La Banda se impuso por 1-0 en El Bobadal, por la tercera fecha, y alcanzó los nueve puntos.
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El único gol del encuentro llegó a los 21 minutos del segundo tiempo. José Carrizo ejecutó un tiro libre y puso el 1-0 para el Albo, que logró sostener la ventaja hasta el final para quedarse con tres puntos importantes fuera de casa.
A los 50 minutos, Franco Orieta se hizo cargo de un penal para ampliar la diferencia, pero su remate pegó en el palo.
Con este resultado, Central Argentino lidera la Zona 3 con nueve puntos, producto de tres victorias en igual cantidad de presentaciones. 25 de Mayo suma tres unidades, mientras que San Jorge y Talleres de Nueva Esperanza tienen un punto cada uno.