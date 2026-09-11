Central Argentino ganó un duelo clave ante San Jorge y sigue en lo más alto de su zona

Central Argentino consiguió una victoria clave en su visita a San Jorge y continúa firme en lo más alto de la Zona 3 del Torneo Regional. El equipo de La Banda se impuso por 1-0 en El Bobadal, por la tercera fecha, y alcanzó los nueve puntos.

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El único gol del encuentro llegó a los 21 minutos del segundo tiempo. José Carrizo ejecutó un tiro libre y puso el 1-0 para el Albo, que logró sostener la ventaja hasta el final para quedarse con tres puntos importantes fuera de casa.

A los 50 minutos, Franco Orieta se hizo cargo de un penal para ampliar la diferencia, pero su remate pegó en el palo.

Con este resultado, Central Argentino lidera la Zona 3 con nueve puntos, producto de tres victorias en igual cantidad de presentaciones. 25 de Mayo suma tres unidades, mientras que San Jorge y Talleres de Nueva Esperanza tienen un punto cada uno.