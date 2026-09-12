Boca recupera soldados para la vuelta ante San Pablo por la Sudamericana

Rodolfo Arruabarrena recuperó futbolistas de cara al partido del próximo martes en Brasil.

12/09/2026

Boca ya dejó atrás el triunfo ante Central Córdoba por el Torneo Clausura y tiene toda su atención puesta en la revancha ante San Pablo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará el próximo martes desde las 21.30 en el estadio Morumbí y Rodolfo Arruabarrena contará con tres futbolistas que vuelven a estar disponibles.

Uno de ellos es Álvaro Montero, quien regresó de Colombia luego del fallecimiento de su abuela. El arquero había sido licenciado por el entrenador para viajar a su país y acompañar a su familia, por lo que se perdió el partido ante Central Córdoba. Este sábado arribó nuevamente a Argentina y luego se sumó al entrenamiento en Boca Predio.

También estarán a disposición Milton Delgado y Malcom Braida, quienes dejaron atrás sus respectivas lesiones. Delgado había sufrido una distensión muscular en el isquiotibial durante una práctica y se perdió los encuentros ante Vélez, por la Copa Argentina, y ante Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba, por el campeonato local.

Si responde bien durante los próximos entrenamientos, Delgado podría recuperar su lugar en el equipo en reemplazo de Tomás Belmonte, mientras que Braida volverá a darle una alternativa al entrenador en el lateral izquierdo. El ex Rosario Central había sufrido una lesión muscular que le impidió estar disponible en los últimos partidos y su regreso le permitirá a Boca contar nuevamente con una opción para rotar en esa posición.

De esta manera, Arruabarrena recupera tres jugadores importantes para un partido decisivo. Boca viajará a Brasil con la ventaja del 1-0 conseguido en la ida en La Bombonera, gracias al gol de Miguel Merentiel, y buscará sostener la diferencia para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.