Reforma política: el oficialismo en el Senado les hace un guiño a sus aliados y suma Ficha Limpia y PASO optativas

La Comisión de Asuntos Constitucionales retomará el debate de la reforma política impulsada por el Gobierno. El temario incorporó proyectos del PRO y de Despierta Chubut, que plantean mantener las primarias, aunque de manera optativa.

12/09/2026

El oficialismo en el Senado avanzó con un gesto hacia sus aliados políticos al incorporar al debate de la reforma política los proyectos de Ficha Limpia y de PASO optativas impulsados por legisladores de espacios aliados al Gobierno.

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Tal como se había comprometido la senadora Patricia Bullrich durante la última sesión de la Cámara alta, el pasado 27 de agosto, fueron incorporadas para su tratamiento las iniciativas de Martín Goerling Lara y Andrea Cristina, del PRO, sobre Ficha Limpia, y el proyecto de Edith Terenzi, de Despierta Chubut, referido a las elecciones primarias.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, convocó a ese cuerpo para reanudar el cuarto intermedio del tratamiento de la Reforma Política impulsada por el Gobierno nacional. Al cierre de la semana, amplió el temario e incluyó los proyectos presentados por Goerling Lara y Terenzi.

El proyecto de la senadora chubutense plantea mantener las PASO dentro del calendario electoral, aunque propone eliminar su obligatoriedad. La iniciativa se contrapone con uno de los principales objetivos de la Casa Rosada en su reforma política: eliminar las elecciones primarias.

“Frente a esa postura, reafirmamos la vigencia y necesidad de las primarias como una garantía de efectiva democracia dentro de la vida de los partidos políticos”, sostuvo Terenzi en los fundamentos de su proyecto.

La legisladora argumentó que las PASO permiten que la selección de candidatos no quede exclusivamente en manos de las estructuras partidarias, sino que exista participación de la ciudadanía.

Terenzi propone modificaciones al régimen establecido por la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, con el objetivo de reformular el funcionamiento de las primarias.

En ese sentido, considera necesario introducir cambios que permitan recuperar el sentido original del sistema, garantizar un mayor equilibrio entre las fuerzas políticas y evitar un uso ineficiente de los recursos públicos.

La propuesta coincide además con el planteo realizado por el senador radical Eduardo Vischi, quien también impulsa que las PASO sean optativas.

“Al eliminar la obligatoriedad, se reduce el hastío social ante el calendario electoral y se garantiza que quienes concurran a las urnas lo hagan por un compromiso cívico real con el proceso de selección de candidatos”, sostiene Terenzi en su iniciativa.

Así, el debate de la reforma política vuelve a poner sobre la mesa una de las principales diferencias entre el Gobierno y sus aliados: mientras la Casa Rosada busca avanzar con la eliminación de las PASO, algunos de los bloques que acompañan al oficialismo pretenden conservarlas, aunque bajo un esquema de participación voluntaria.