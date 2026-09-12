Rusia lanzó casi 500 drones contra Ucrania: al menos nueve muertos en una de las mayores ofensivas del año

La ofensiva rusa alcanzó varias regiones ucranianas y dejó decenas de heridos, con importantes daños en viviendas, comercios, estaciones de servicio e infraestructura. Odesa fue una de las zonas más afectadas.

12/09/2026

Rusia lanzó cerca de 500 drones contra distintos puntos de Ucrania durante la jornada del sábado, en una de las mayores ofensivas aéreas registradas en las últimas semanas. Los ataques dejaron al menos nueve muertos y decenas de heridos, según las autoridades ucranianas y el reporte de Reuters.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó que Moscú desplegó cerca de 500 drones desde la madrugada y sostuvo que la estrategia rusa apunta cada vez más contra la infraestructura económica y civil del país.

Los ataques afectaron zonas de Donetsk, Zaporiyia, Dnipropetrovsk, Odesa y Zhytomyr, entre otras regiones. También fueron reportados impactos en Kramatorsk, Zvyahel y Kryvyi Rih, con daños en edificios residenciales, vehículos particulares, supermercados, estaciones de servicio e instalaciones industriales.

Kramatorsk, Zaporiyia y Zhytomyr, entre las zonas atacadas

En Kramatorsk, ciudad ubicada en la región de Donetsk y próxima al frente de combate, tres personas murieron después de que drones alcanzaran automóviles civiles en tres incidentes registrados en un período de unos 90 minutos. Otras cuatro personas resultaron heridas. Las autoridades locales indicaron que los vehículos atacados no tenían funciones militares.

En Zvyahel, en la región de Zhytomyr, un ataque contra un supermercado causó la muerte de dos personas. También fueron alcanzadas dos estaciones de servicio y una empresa con inversión extranjera, cuya identidad no fue precisada por las autoridades.

En Zaporiyia, dos personas murieron y otras 11 resultaron heridas durante ataques contra la capital regional y localidades cercanas. Moscú aseguró posteriormente que entre sus objetivos se encontraban instalaciones industriales.

En Kryvyi Rih, ciudad natal de Zelenski, también se registraron víctimas mortales durante ataques nocturnos con drones y misiles. Los servicios de emergencia fueron desplegados después de los impactos.

Odesa sufrió uno de los ataques más graves

La ciudad portuaria de Odesa quedó entre los principales objetivos de la ofensiva. Las autoridades locales informaron que decenas de personas resultaron heridas, con reportes que ubicaron la cifra en 35, 37 y cerca de 40 personas según las distintas actualizaciones difundidas durante la jornada. Entre los heridos hubo un bebé y dos personas permanecieron desaparecidas.

El ataque provocó además daños en edificios residenciales y otras instalaciones de la ciudad. AP señaló que los pisos superiores de un edificio de gran altura fueron destruidos durante la ofensiva.

La ofensiva también alcanzó puertos del mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas atacaron un buque de carga en Odesa porque, según su versión, transportaba bienes destinados a uso militar. Moscú también informó sobre ataques contra dos cargueros en el puerto de Chornomorsk.

Moscú afirma que atacó infraestructura industrial

El Ministerio de Defensa ruso sostuvo que sus fuerzas atacaron instalaciones industriales y objetivos vinculados con la infraestructura militar y energética de Ucrania.

Entre los blancos mencionados por Moscú aparecen la siderúrgica Zaporizhstal, un complejo de Interpipe Steel en Dnipropetrovsk y otras plantas situadas en Kryvyi Rih.

Sin embargo, tanto Reuters como otros medios internacionales remarcaron que las afirmaciones de ambos bandos no pueden ser verificadas de manera independiente en todos los casos, por lo que los objetivos atribuidos a cada ataque deben presentarse como versiones de las partes.

La ofensiva se produce, además, en un contexto en el que Rusia está incrementando los ataques sobre infraestructura que sostiene la economía ucraniana. Reuters informó que los bombardeos de 2026 ya provocaron daños estimados en casi US$10.000 millones en infraestructura, mientras que los problemas para exportar a través de los puertos también están generando un fuerte impacto económico.

La guerra también impactó fuera de Ucrania

La escala de la ofensiva volvió a generar preocupación en los países vecinos.

En Moldavia, las autoridades cerraron temporalmente el espacio aéreo nacional después de detectar un dron cerca de la frontera con Ucrania. Además, siete pasos fronterizos interrumpieron durante un período sus operaciones.

Los episodios de este tipo se repitieron durante la semana y alimentaron los temores de que la guerra continúe generando incidentes más allá de las fronteras ucranianas.

Ucrania respondió con ataques dentro de Rusia

Mientras Rusia intensificaba su ofensiva, las fuerzas ucranianas también llevaron adelante ataques de largo alcance contra objetivos dentro del territorio ruso.

Entre ellos estuvo la planta Togliattikauchuk, una de las principales productoras rusas de caucho sintético, ubicada en Togliatti, en la región de Samara.

Además, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) informó que Ucrania mantiene una campaña de ataques contra refinerías, instalaciones energéticas, centros logísticos y plantas químicas rusas. En los últimos días fueron reportados ataques contra instalaciones en Saratov, Perm y Volgogrado.

El intercambio refleja una evolución cada vez más marcada del conflicto: mientras los movimientos terrestres en el frente presentan avances limitados, ambos ejércitos utilizan drones y misiles para golpear objetivos estratégicos a larga distancia.

Putin volvió a amenazar a Europa

En paralelo con la nueva ola de ataques, el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó una fuerte advertencia contra los países europeos que evalúan desplegar tropas en Ucrania como parte de una eventual fuerza de paz.

Putin sostuvo que la presencia de tropas europeas en territorio ucraniano equivaldría a una “guerra con Rusia”, una declaración que se produjo mientras continúan las discusiones occidentales sobre posibles mecanismos de seguridad para Ucrania.

La advertencia se suma a una escalada diplomática que acompaña a la intensificación de los ataques aéreos.

Zelenski mantiene abierta la posibilidad de negociar

Pese a la nueva ofensiva, el gobierno ucraniano continúa hablando de una posible salida negociada.

Zelenski afirmó que estaría dispuesto a reunirse con Putin durante la cumbre del G20 prevista para diciembre en Miami. Sin embargo, el Kremlin señaló que una reunión de ese tipo no fue acordada y sostuvo que cualquier encuentro entre los dos mandatarios debería estar precedido por negociaciones entre sus respectivos equipos.

Además, Ucrania informó que prepara una posible reanudación de las negociaciones trilaterales con Rusia y Estados Unidos en octubre, aunque desde Moscú evitaron confirmar por ahora los detalles de una nueva ronda formal.

Así, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos, la guerra atraviesa una nueva etapa de fuerte intensidad aérea. Cerca de 500 drones lanzados en un solo día, decenas de víctimas civiles y ataques cada vez más alejados del frente muestran cómo el conflicto sigue ampliándose hacia la infraestructura económica y estratégica de ambos países.