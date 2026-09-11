Talleres cortó su mala racha con una victoria ante Unión de Santa Fe

La T se quedó con un duelo importante por 2 a 1 en el Estadio Mario Alberto Kempes por la novena fecha del Torneo Clausura.

12/09/2026

Talleres volvió a sonreír. El equipo dirigido por Omar De Felippe venció 2-1 a Unión en el Mario Alberto Kempes y consiguió una victoria que necesitaba para recuperar confianza. La T mostró una mejoría en su funcionamiento, cortó una racha de cinco partidos sin ganar y dejó el último puesto de la Zona A.

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Después de la derrota ante San Lorenzo en el debut de De Felippe, el conjunto cordobés dio otra imagen. Bajo la lluvia y el frío, Talleres tuvo mayor posesión, manejó la pelota con más pausa y mostró mejores circuitos de juego. También tuvo mayor determinación ofensiva y dejó atrás parte del vértigo que caracterizaba al equipo durante el ciclo de Jorge Sampaoli.

El local comenzó a construir la victoria en el primer tiempo. Fue superior, generó situaciones claras y encontró la ventaja a través de Agustín Álvarez Martínez, quien había desperdiciado una ocasión minutos antes pero tuvo revancha con un derechazo espectacular que se metió en un ángulo. El delantero fue una de las figuras de la tarde.

Unión reaccionó cuando Talleres bajó la intensidad y tuvo dos oportunidades claras para empatar. Primero fue Menossi, con un remate que exigió a Unsain, y luego Estigarribia, pero el arquero respondió de gran manera en ambas acciones y sostuvo la ventaja del conjunto cordobés.

Talleres intentó defenderse con la pelota y no se replegó de manera deliberada, aunque comenzó a mostrar algunas dudas cerca de su área. Cuando el partido todavía estaba abierto, apareció un error de Ludueña, que se enredó con la pelota. Álvarez Martínez aprovechó, recuperó y asistió a Valentín Depietri, quien definió para marcar el 2-0.

Unión descontó a los 44 minutos mediante Erik Ramírez y le puso suspenso al cierre, pero Talleres logró sostener la diferencia. La T volvió a ganar, consiguió su segunda victoria del Clausura y llegará con otro ánimo al próximo compromiso: el cruce ante Instituto.