Falcioni explotó contra el arbitraje tras la derrota de Atlético Tucumán ante River

El entrenador del Decano cuestionó a Andrés Gariano y al VAR luego de la caída 2-1 ante el Millonario. Aseguró que Mauro Arambarri debió ser expulsado por una infracción sobre Alexis Canelo y lanzó una fuerte acusación: “Parece que la banda empezó a funcionar de nuevo”.

12/09/2026

Después de la derrota 2-1 de Atlético Tucumán ante River, Julio Falcioni no ocultó su enojo y apuntó directamente contra el arbitraje de Andrés Gariano y la actuación del VAR. El entrenador del Decano consideró que hubo una diferencia de criterio en algunas decisiones y cuestionó especialmente que no se haya expulsado a Mauro Arambarri por una dura entrada sobre Alexis Canelo.

“Quiero hablar de lo que pasó hoy acá, ya nos pasó hace 15 días con Andrés Merlos y hoy nos vuelve a pasar. Con el que está arriba en la cabina y con el que está abajo, en la cancha. Si molesta Atlético nos tienen que avisar”, disparó Falcioni en conferencia de prensa. El técnico, además, consideró correcta la expulsión de Franco Nicola, pero entendió que Arambarri también debía haber visto la tarjeta roja.

“La expulsión a Nicola creo que es correcta, así como creo que era expulsión del jugador de River en la falta sobre Canelo. Me extraña que algunas cosas las miren y otras no las miren. Algunas las valoran, otras no. Parece que la banda empezó a funcionar de nuevo, la banda de River. Para un color toman determinadas decisiones y para el otro, no”, afirmó el entrenador.

Falcioni insistió con su malestar y aseguró que Atlético se siente perjudicado por determinadas decisiones arbitrales. “Parece que molestamos, que sumamos y molestamos. Que avisen, los de la banda jugaron bien. Los de la otra banda, vieron todo al revés”, sostuvo. Cuando fue consultado sobre si considera que la balanza está inclinada, respondió: “Es difícil. Lo convencido de la roja de Nicola no sucedía con las faltas que nos hacían a nosotros”.

El entrenador también explicó el motivo por el que terminó expulsado durante el encuentro y dejó otra frase contundente: “Entré a ver cómo estaba Canelo, porque por ahí teníamos que hacer un cambio. Si esto me cuesta la cabeza, me voy para mi casa, sin problema”. De esta manera, Falcioni se sumó a una serie de protagonistas del fútbol argentino que durante el Torneo Clausura manifestaron su disconformidad con diferentes decisiones arbitrales y del VAR.