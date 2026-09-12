Juana Viale llevó calma por la salud de Mirtha Legrand y contó cómo pasa sus días internada

La conductora volvió a reemplazar a su abuela en “La noche de Mirtha” y contó que la diva continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, pero evoluciona favorablemente y permanece de buen ánimo mientras completa su recuperación.

Hoy 23:00

Juana Viale volvió a ponerse al frente de La noche de Mirtha este sábado y, antes de comenzar el programa, llevó tranquilidad sobre el estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien continúa internada en el Sanatorio Mater Dei desde el pasado 7 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial.

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Con su habitual tono distendido, Juana explicó por qué nuevamente era ella quien ocupaba el lugar de la histórica conductora. “¿Y por qué estoy yo? Porque mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, expresó al inicio de la emisión.

La nieta de Mirtha también contó que los médicos decidieron que la conductora permanezca internada unos días más para continuar bajo control y completar su recuperación. Con humor, señaló: “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es”, en referencia a la energía de su abuela y a sus ganas de retomar rápidamente sus actividades.

“Está bárbara” y sigue acompañada

Durante el programa, Juana volvió a destacar que la evolución de Mirtha es positiva y que se encuentra de buen ánimo.

“Despreocúpense, que está bárbara”, aseguró. También relató que la diva toma el té, recibe amigas y familiares y sigue atenta a sus actividades, incluso mirando el programa desde el sanatorio.

“Está en la clínica, le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá, poniendo todo el aguante, todo lo que puedo”, expresó Juana, quien volvió a asumir la conducción del ciclo mientras su abuela continúa con su recuperación.

La información coincide con lo señalado por distintos medios que siguieron la evolución de la conductora. Infobae y Cadena 3 también destacaron que Mirtha se mantiene en una evolución favorable, recibe visitas y permanece acompañada durante su internación.

El último parte médico de Mirtha Legrand

El viernes 11 de septiembre, el Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico en el que informó que Mirtha “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”.

El comunicado también señaló que la conductora recibe amigos y familiares en su habitación, permanece atenta a sus actividades personales y agradece las muestras de cariño que recibió desde que se conoció su internación.

El sanatorio indicó además que, de no mediar cambios, el próximo parte médico será emitido el lunes 14 de septiembre.

Por qué continúa internada

Mirtha Legrand permanece hospitalizada desde el 7 de septiembre, cuando ingresó al Mater Dei para completar estudios y continuar el tratamiento de un cuadro respiratorio bronquial. Según los partes difundidos desde entonces, la evolución fue favorable y sin complicaciones.

Durante esta semana incluso habían circulado versiones sobre un posible alta médica debido a su buena evolución y a que había completado el tratamiento con antibióticos. Sin embargo, los profesionales que la atienden decidieron que permaneciera internada para continuar con los controles.

En los primeros días de su internación también se conocieron detalles de una tomografía realizada a la conductora. TN informó que el estudio mostró signos de reagudización de una patología inflamatoria e infecciosa crónica de la vía aérea, además de otros hallazgos que ya habían sido descriptos en una tomografía anterior.

Juana Viale volvió a ocupar su lugar en la televisión

Mientras Mirtha continúa internada, Juana Viale tomó nuevamente las riendas de los programas de su abuela.

Este sábado estuvo al frente de La noche de Mirtha y también tiene previsto conducir “Almorzando con Juana” durante el domingo, mientras la conductora de 99 años permanece en el Mater Dei.

La situación obligó a modificar la habitual dinámica de uno de los programas más tradicionales de la televisión argentina, aunque Juana se encargó de transmitir un mensaje de tranquilidad desde el comienzo.

Por ahora, el dato oficial más importante es que Mirtha continúa evolucionando favorablemente, permanece acompañada y bajo seguimiento médico. Mientras espera el próximo parte, su familia mantiene un mensaje optimista y Juana, desde la pantalla, se ocupa de llevar adelante la clásica “mesaza” hasta que su abuela pueda volver.