A qué hora es la carrera del GP de España de F1 y dónde ver en vivo a Franco Colapinto

El argentino largará desde el noveno lugar tras meterse en la Q3. La carrera se disputará este domingo en el circuito urbano Madring y tendrá al piloto de Alpine como una de las grandes atracciones.

12/09/2026

Franco Colapinto afrontará este domingo una nueva carrera en la Fórmula 1 con el objetivo de sumar puntos en el Gran Premio de España. Después de una gran actuación en la clasificación, el piloto argentino de Alpine consiguió meterse en la Q3 y largará desde el noveno puesto en el flamante circuito urbano Madring, en Madrid. La competencia comenzará a las 10:00, hora de Argentina.

El trazado madrileño representa un desafío nuevo para toda la categoría, con muros cercanos, frenadas exigentes y poco margen para cometer errores. Después de sufrir con el rebote de su monoplaza durante los entrenamientos, Colapinto encontró una mejor respuesta en la clasificación y consiguió ubicarse como el primero del resto, detrás de los principales candidatos. Desde la quinta fila, tendrá la posibilidad de comenzar la carrera con aire limpio y buscar avanzar en una pista donde los sobrepasos pueden ser complicados.

La estrategia también será determinante para Alpine, especialmente por las características del circuito y la posibilidad de que aparezca el Auto de Seguridad durante la competencia. El equipo deberá estar atento a la ventana de paradas en boxes para intentar aprovechar cualquier neutralización y ganar posiciones. Para Colapinto, una de las claves será cuidar los neumáticos traseros y evitar inconvenientes durante los primeros metros.

En la primera fila estará Lando Norris, quien partirá desde la pole position, mientras que Kimi Antonelli lo acompañará desde el segundo lugar. Detrás aparece la amenaza de Max Verstappen, quien largará desde una posición retrasada y buscará recuperar terreno desde el comienzo. Todas las miradas argentinas estarán puestas en el auto número 43, con Franco Colapinto dispuesto a defender su lugar y meterse nuevamente en la zona de puntos.