Cómo está la clasificación a la Libertadores y Sudamericana 2027

Belgrano ya aseguró su lugar en la fase de grupos de la Libertadores y las plazas restantes se definirán entre los campeones de los torneos y la Tabla Anual.

12/09/2026

Mientras los equipos buscan quedarse con el segundo título del año, también hay otra competencia que gana protagonismo: la pelea por clasificarse a la Copa Libertadores 2027 y la Copa Sudamericana 2027.

El primer clasificado argentino a la próxima Libertadores es Belgrano, que se consagró campeón del Apertura tras derrotar a River en la final disputada en Córdoba. El Pirata ya tiene asegurado un lugar en la fase de grupos y, además, disputará el Trofeo de Campeones a fin de año contra el ganador del Clausura.

La Tabla Anual será determinante para definir buena parte de los boletos internacionales. Se confecciona con la suma de los puntos obtenidos en las 16 fechas de la fase regular del Apertura y las 16 del Clausura. Los partidos correspondientes a los playoffs no se contabilizan. Además, el equipo que termine primero en esta clasificación será reconocido como Campeón de Liga.

Clasificados a la Copa Libertadores 2027

Los seis cupos argentinos para la próxima edición de la Libertadores se distribuirán de la siguiente manera:

Belgrano: campeón del Torneo Apertura, a la fase de grupos.

campeón del Torneo Apertura, a la fase de grupos. Campeón del Torneo Clausura 2026: a la fase de grupos.

a la fase de grupos. Campeón de la Copa Argentina 2026: a la fase de grupos.

a la fase de grupos. 1° de la Tabla Anual: a la fase de grupos.

a la fase de grupos. 2° de la Tabla Anual: a la fase de grupos.

a la fase de grupos. 3° de la Tabla Anual: a la segunda fase previa.

En caso de que alguno de los campeones ya tenga asegurado su lugar por la Tabla Anual o consiga más de una vía de clasificación, el cupo se liberará y pasará al siguiente equipo mejor ubicado en la clasificación anual. El mismo criterio se aplicará si un club argentino conquista la actual Copa Libertadores o la Copa Sudamericana y ya tiene garantizada su participación por otra vía.

Clasificados a la Copa Sudamericana 2027

Los equipos que finalicen entre el cuarto y el noveno puesto de la Tabla Anual obtendrán los seis boletos restantes para las competencias internacionales:

4° de la Tabla Anual.

5° de la Tabla Anual.

6° de la Tabla Anual.

7° de la Tabla Anual.

8° de la Tabla Anual.

9° de la Tabla Anual.

Al igual que en la Libertadores, si algún equipo libera una plaza por tener más de una vía de clasificación, el lugar será ocupado por el siguiente club mejor ubicado en la Tabla Anual.

De esta manera, con el Clausura 2026 recién comenzado, cada punto empieza a tener un peso importante. Los equipos no solo competirán por el título del segundo torneo del año, sino también por terminar entre los primeros puestos de la Tabla Anual y asegurarse un lugar en las copas internacionales de 2027.