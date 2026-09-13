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El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 13 de septiembre: frío, lloviznas y cielo nublado

La jornada comenzará con temperaturas bajas y probabilidad de lloviznas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Se espera una mínima de 4 °C y una máxima de apenas 12 °C, con cielo mayormente nublado durante el resto del día.

Hoy 01:17

Santiago del Estero tendrá este domingo 13 de septiembre una jornada fresca y mayormente nublada, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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La temperatura mínima prevista es de 4 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 12 °C, por lo que el frío será uno de los principales protagonistas de la jornada.

Durante la madrugada, se esperan lloviznas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. La temperatura rondará los 10 °C, mientras que el viento soplará desde el sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Cómo estará el domingo en Santiago del Estero

Durante la mañana todavía podrían registrarse algunas lloviznas, aunque la probabilidad descenderá a entre 10% y 40%. La temperatura será cercana a los 4 °C, por lo que las primeras horas del día serán especialmente frías.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar y ya no se esperan precipitaciones significativas. El cielo permanecerá nublado, con una probabilidad de lluvias de apenas entre 0% y 10% y una temperatura cercana a los 12 °C.

Durante la noche, continuará el cielo nublado y la temperatura descenderá nuevamente hasta alrededor de los 8 °C, sin probabilidad significativa de precipitaciones.

El viento cambiará de dirección a lo largo del día: durante la madrugada predominará del sur, mientras que desde la mañana rotará al este, con velocidades que disminuirán durante la tarde y la noche.

De esta manera, el domingo se presentará con una marcada sensación fresca, algunas lloviznas en las primeras horas y una tarde y noche mayormente nubladas, en una jornada que mantendrá temperaturas bajas en la provincia.

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