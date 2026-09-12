Un Racing en crisis visita a Huracán con la necesidad de volver al triunfo

La Academia llega última, con apenas cinco puntos sobre 24 posibles mientras que el Globo buscará cortar una racha de tres empates consecutivos.

Hoy 06:03

Huracán y Racing se enfrentarán este domingo desde las 21.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido importante para las aspiraciones de ambos en la Zona B.

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El Globo llega con 10 puntos y necesita volver a ganar para meterse entre los puestos de playoffs, mientras que la Academia atraviesa un presente mucho más delicado: ocupa el último lugar del grupo con apenas cinco unidades.

Huracán quiere cortar la racha de empates

El equipo dirigido por Diego Martínez viene de igualar 1-1 ante Belgrano en Córdoba, con gol de Jordy Caicedo.

Ese resultado se sumó a los empates frente a Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Riestra, por lo que Huracán acumula tres igualdades consecutivas.

El Globo marcha noveno en la Zona B con 10 puntos, apenas por diferencia de gol detrás de Atlético Tucumán, y buscará recuperar la contundencia que mostró en sus triunfos ante San Lorenzo y Banfield.

Racing, obligado a reaccionar

La situación de Racing es mucho más comprometida.

El equipo de Juan Pablo Vojvoda viene de perder 2-1 como local ante Atlético Tucumán y suma solamente cinco puntos sobre 24 posibles, producto de una victoria, dos empates y cinco derrotas.

Además, la Academia convirtió siete goles y recibió 13, números que explican en parte el difícil momento que atraviesa.

Para visitar al Globo, Vojvoda prepara modificaciones en el mediocampo. Gastón Lodico y Matías Zaracho ingresarían por Ulises Ortegoza y Matko Miljevic.

En ofensiva continuarían Lautaro Díaz y Adrián Martínez, mientras que Duván Vergara o Tomás Conechny completarían el ataque.

Probables formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Hugo Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Facundo Waller, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Leonel Pérez; Gastón Lodico, Matías Zaracho; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Duván Vergara o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Datos del partido

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Tomás Adolfo Ducó